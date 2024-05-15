https://ria.ru/20240515/ukrainskie_voyska-1946042814.html
Боевики ВСУ под Харьковом грозятся пойти на Киев, сообщила жительница
Боевики ВСУ под Харьковом грозятся пойти на Киев, сообщила жительница - РИА Новости, 15.05.2024
Боевики ВСУ под Харьковом грозятся пойти на Киев, сообщила жительница
Украинские военные в Харьковской области пьют, дебоширят и грозятся пойти на Киев, рассказала РИА Новости жительница подконтрольной ВСУ территории региона,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T05:25
2024-05-15T05:25
2024-05-15T06:25
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские военные в Харьковской области пьют, дебоширят и грозятся пойти на Киев, рассказала РИА Новости жительница подконтрольной ВСУ территории региона, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности."Несмотря на наступление, украинских военных больше не стало, отступают. Они уже давно в полях рыли окопы для отступления. Раньше военных насильно подселяли в дома к местным", — рассказала она. В дом к женщине также подселили шесть украинских штурмовиков, трое из них уже погибли.По ее словам, военнослужащие часто устраивают пьяные дебоши. "Часто напиваются, дерутся, кричат, что на Киев пойдут. Сейчас их осталось мало: кого-то убили или отправили на передовую, кто-то сбежал, а менять некем. Кто остался - воевать не хотят, выглядят как голодранцы, воевать тоже нечем: идут с автоматами против танков", — описала бойцов ВСУ местная жительница.Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.Генштаб ВСУ вечером во вторник заявил, что украинские военные были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в районе города Волчанск.
https://ria.ru/20240402/kharkov-1937239841.html
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харьковская область, россия, киев, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Киев, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ под Харьковом грозятся пойти на Киев, сообщила жительница
Жительница Харьковской области: ВСУ пьют, дебоширят и грозятся пойти на Киев
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские военные в Харьковской области пьют, дебоширят и грозятся пойти на Киев, рассказала РИА Новости жительница подконтрольной ВСУ территории региона, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности.
«
"Несмотря на наступление, украинских военных больше не стало, отступают. Они уже давно в полях рыли окопы для отступления. Раньше военных насильно подселяли в дома к местным", — рассказала она.
В дом к женщине также подселили шесть украинских штурмовиков, трое из них уже погибли.
По ее словам, военнослужащие часто устраивают пьяные дебоши. "Часто напиваются, дерутся, кричат, что на Киев пойдут. Сейчас их осталось мало: кого-то убили или отправили на передовую, кто-то сбежал, а менять некем. Кто остался - воевать не хотят, выглядят как голодранцы, воевать тоже нечем: идут с автоматами против танков", — описала бойцов ВСУ местная жительница.
Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев
сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.
Генштаб ВСУ вечером во вторник заявил, что украинские военные были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в районе города Волчанск.