https://ria.ru/20240515/ukraine-1946142841.html
На Украине группу людей обвинили в сотрудничестве с движением Медведчука
На Украине группу людей обвинили в сотрудничестве с движением Медведчука - РИА Новости, 15.05.2024
На Украине группу людей обвинили в сотрудничестве с движением Медведчука
СБУ заявила о задержании группы граждан, которые якобы сотрудничали с движением "Другая Украина", возглавляемое бывшим лидером запрещенной в стране партии... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:22
2024-05-15T14:22
2024-05-15T14:22
украина
киев
виктор медведчук
владимир зеленский
служба безопасности украины
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5364d3602082598d6b0ac5d170e59aed.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. СБУ заявила о задержании группы граждан, которые якобы сотрудничали с движением "Другая Украина", возглавляемое бывшим лидером запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. "СБУ задержала в Киеве соратников Медведчука, которые работали в проекте "Другая Украина"… Над проектом работала агентурная группа, которая занималась информационными диверсиями против Украины. В частности, ее участники распространяли видеоконтент, в котором дискредитировали силы обороны, призвали украинцев сложить оружие и сдаться", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В спецслужбе отметили, что двум членам группы предъявлено обвинение в госизмене. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее Медведчука по указу Владимира Зеленского лишили украинского гражданства, а в январе 2023 года Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной в 2022 году. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_b7f490c3f9ba452675a73445bf6c2c37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, виктор медведчук, владимир зеленский, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, в мире
Украина, Киев, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине группу людей обвинили в сотрудничестве с движением Медведчука
СБУ задержала группу украинцев за сотрудничество с движением Медведчука