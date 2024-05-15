https://ria.ru/20240515/ukraine-1946142841.html

На Украине группу людей обвинили в сотрудничестве с движением Медведчука

На Украине группу людей обвинили в сотрудничестве с движением Медведчука - РИА Новости, 15.05.2024

На Украине группу людей обвинили в сотрудничестве с движением Медведчука

СБУ заявила о задержании группы граждан, которые якобы сотрудничали с движением "Другая Украина", возглавляемое бывшим лидером запрещенной в стране партии... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:22

2024-05-15T14:22

2024-05-15T14:22

украина

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виктор медведчук

владимир зеленский

служба безопасности украины

оппозиционная платформа - за жизнь

верховная рада украины

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. СБУ заявила о задержании группы граждан, которые якобы сотрудничали с движением "Другая Украина", возглавляемое бывшим лидером запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. "СБУ задержала в Киеве соратников Медведчука, которые работали в проекте "Другая Украина"… Над проектом работала агентурная группа, которая занималась информационными диверсиями против Украины. В частности, ее участники распространяли видеоконтент, в котором дискредитировали силы обороны, призвали украинцев сложить оружие и сдаться", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В спецслужбе отметили, что двум членам группы предъявлено обвинение в госизмене. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее Медведчука по указу Владимира Зеленского лишили украинского гражданства, а в январе 2023 года Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной в 2022 году. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

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украина, киев, виктор медведчук, владимир зеленский, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, в мире