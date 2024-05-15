https://ria.ru/20240515/ukraina-1946273721.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области - РИА Новости, 15.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области

Взрыв прогремел в среду в Миргородском районе Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:56

2024-05-15T20:56

2024-05-15T20:56

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Миргородском районе Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Звук взрыва был в Миргородском районе, сообщили "Общественному" местные жители", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полтавского отделения "Общественного". По данным на 20.45 мск, в Полтавской, Черкасской, Сумской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html

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украина, полтавская область, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире