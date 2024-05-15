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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области - РИА Новости, 15.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Взрыв прогремел в среду в Миргородском районе Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:56
2024-05-15T20:56
2024-05-15T20:56
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Миргородском районе Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Звук взрыва был в Миргородском районе, сообщили "Общественному" местные жители", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полтавского отделения "Общественного". По данным на 20.45 мск, в Полтавской, Черкасской, Сумской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, полтавская область, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Полтавская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
"Общественное": в Полтавской области прогремел взрыв