https://ria.ru/20240515/ukraina-1946261070.html
"Больше нет". Польский военный раскрыл, что произошло на Западной Украине
"Больше нет". Польский военный раскрыл, что произошло на Западной Украине - РИА Новости, 15.05.2024
"Больше нет". Польский военный раскрыл, что произошло на Западной Украине
Западная Украина воспринимает боевые действие в стране как обыденность, заявил польский подполковник Петр Левандовский в беседе с Onet. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:52
2024-05-15T19:52
2024-05-15T21:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941759872_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_1159bca859b8686205b372e45222dca3.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Западная Украина воспринимает боевые действие в стране как обыденность, заявил польский подполковник Петр Левандовский в беседе с Onet."Большие потери. Люди устали, они измотаны. Все мы помним эти ролики с Украины, на которых машины с телами погибших солдат проезжали мимо рядов стоящих на коленях людей. Этого больше нет. Дело не в том, что эти люди не готовы преклонять колени перед павшими, — просто жертв уже столько, что это стало обыденностью. К военным действиям привык не только Запад, но и Западная Украина тоже", — отметил он.При этом, по словам военного, все, кто бывал на Западной Украине, заметили маргинализацию темы конфликта в сознании населения.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В апреле Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации на Украине. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20240515/syrskiy-1946176118.html
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946161122.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941759872_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_cf32f8f05b5e19445c7bb5e606a059fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
"Больше нет". Польский военный раскрыл, что произошло на Западной Украине
Подполковник Левандовский: Западная Украина привыкла к боевым действиям