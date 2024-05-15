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"Больше нет". Польский военный раскрыл, что произошло на Западной Украине - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 15.05.2024 (обновлено: 21:55 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946261070.html
"Больше нет". Польский военный раскрыл, что произошло на Западной Украине
"Больше нет". Польский военный раскрыл, что произошло на Западной Украине - РИА Новости, 15.05.2024
"Больше нет". Польский военный раскрыл, что произошло на Западной Украине
Западная Украина воспринимает боевые действие в стране как обыденность, заявил польский подполковник Петр Левандовский в беседе с Onet. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:52
2024-05-15T21:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Западная Украина воспринимает боевые действие в стране как обыденность, заявил польский подполковник Петр Левандовский в беседе с Onet."Большие потери. Люди устали, они измотаны. Все мы помним эти ролики с Украины, на которых машины с телами погибших солдат проезжали мимо рядов стоящих на коленях людей. Этого больше нет. Дело не в том, что эти люди не готовы преклонять колени перед павшими, — просто жертв уже столько, что это стало обыденностью. К военным действиям привык не только Запад, но и Западная Украина тоже", — отметил он.При этом, по словам военного, все, кто бывал на Западной Украине, заметили маргинализацию темы конфликта в сознании населения.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В апреле Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации на Украине. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240515/syrskiy-1946176118.html
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946161122.html
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в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
"Больше нет". Польский военный раскрыл, что произошло на Западной Украине

Подполковник Левандовский: Западная Украина привыкла к боевым действиям

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Западная Украина воспринимает боевые действие в стране как обыденность, заявил польский подполковник Петр Левандовский в беседе с Onet.
"Большие потери. Люди устали, они измотаны. Все мы помним эти ролики с Украины, на которых машины с телами погибших солдат проезжали мимо рядов стоящих на коленях людей. Этого больше нет. Дело не в том, что эти люди не готовы преклонять колени перед павшими, — просто жертв уже столько, что это стало обыденностью. К военным действиям привык не только Запад, но и Западная Украина тоже", — отметил он.
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На Западе заметили странную деталь в поведении Буданова* и Сырского
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При этом, по словам военного, все, кто бывал на Западной Украине, заметили маргинализацию темы конфликта в сознании населения.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации на Украине. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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