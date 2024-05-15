https://ria.ru/20240515/ukraina-1946261070.html

"Больше нет". Польский военный раскрыл, что произошло на Западной Украине

"Больше нет". Польский военный раскрыл, что произошло на Западной Украине - РИА Новости, 15.05.2024

"Больше нет". Польский военный раскрыл, что произошло на Западной Украине

Западная Украина воспринимает боевые действие в стране как обыденность, заявил польский подполковник Петр Левандовский в беседе с Onet. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:52

2024-05-15T19:52

2024-05-15T21:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941759872_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_1159bca859b8686205b372e45222dca3.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Западная Украина воспринимает боевые действие в стране как обыденность, заявил польский подполковник Петр Левандовский в беседе с Onet."Большие потери. Люди устали, они измотаны. Все мы помним эти ролики с Украины, на которых машины с телами погибших солдат проезжали мимо рядов стоящих на коленях людей. Этого больше нет. Дело не в том, что эти люди не готовы преклонять колени перед павшими, — просто жертв уже столько, что это стало обыденностью. К военным действиям привык не только Запад, но и Западная Украина тоже", — отметил он.При этом, по словам военного, все, кто бывал на Западной Украине, заметили маргинализацию темы конфликта в сознании населения.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В апреле Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации на Украине. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240515/syrskiy-1946176118.html

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946161122.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский