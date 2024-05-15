Рейтинг@Mail.ru
Важнейшее оружие ВСУ оказалось под прицелом России, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 15.05.2024 (обновлено: 15:25 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946161122.html
Важнейшее оружие ВСУ оказалось под прицелом России, пишут СМИ
Важнейшее оружие ВСУ оказалось под прицелом России, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2024
Важнейшее оружие ВСУ оказалось под прицелом России, пишут СМИ
Вооруженные силы России получили больше возможностей для нанесения ударов по объектам ВСУ после истощения их ПВО, пишет Business Insider со ссылкой на старшего... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:20
2024-05-15T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
россия
лондон
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942614452_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_dfc1a6bb9e3a8122dafc0397794f97df.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России получили больше возможностей для нанесения ударов по объектам ВСУ после истощения их ПВО, пишет Business Insider со ссылкой на старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джека Уотлинга."Неустойчивая противовоздушная оборона Украины открыла россиянам двери для нанесения собственных ударов", — говорится в материале.Отмечается, что ВС России применяют все больше БПЛА за пределами украинских позиций на передовой, получая разведданные о расположении критически важных вооружений и объектов. В результате им удается наносить удары по этим целям при помощи тактических ракет."Эти удары, как и атаки с применением планирующих бомб, по мере того как российские ВВС приобретают все большую маневренность, еще сильнее напрягают Вооруженные силы Украины", — резюмируется в статье.Ранее 3 мая в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.
https://ria.ru/20240515/vsu-1946098092.html
https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html
россия
лондон
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942614452_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_c28db816f52345513c74d44d04d46f7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, россия, лондон, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия, Лондон, Украина, Вооруженные силы Украины
Важнейшее оружие ВСУ оказалось под прицелом России, пишут СМИ

BI: ослабленная ПВО Украины открыла двери для российских ударов за линией фронта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС России
Военнослужащий группировки войск Центр ВС России - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России получили больше возможностей для нанесения ударов по объектам ВСУ после истощения их ПВО, пишет Business Insider со ссылкой на старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джека Уотлинга.
"Неустойчивая противовоздушная оборона Украины открыла россиянам двери для нанесения собственных ударов", — говорится в материале.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Вчера, 12:12
Отмечается, что ВС России применяют все больше БПЛА за пределами украинских позиций на передовой, получая разведданные о расположении критически важных вооружений и объектов. В результате им удается наносить удары по этим целям при помощи тактических ракет.
"Эти удары, как и атаки с применением планирующих бомб, по мере того как российские ВВС приобретают все большую маневренность, еще сильнее напрягают Вооруженные силы Украины", — резюмируется в статье.
Ранее 3 мая в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
"Целей несколько". Как развивается наступление в Харьковской области
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииРоссияЛондонУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала