https://ria.ru/20240515/ukraina-1946161122.html

Важнейшее оружие ВСУ оказалось под прицелом России, пишут СМИ

Важнейшее оружие ВСУ оказалось под прицелом России, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2024

Важнейшее оружие ВСУ оказалось под прицелом России, пишут СМИ

Вооруженные силы России получили больше возможностей для нанесения ударов по объектам ВСУ после истощения их ПВО, пишет Business Insider со ссылкой на старшего... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:20

2024-05-15T15:20

2024-05-15T15:25

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России получили больше возможностей для нанесения ударов по объектам ВСУ после истощения их ПВО, пишет Business Insider со ссылкой на старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джека Уотлинга."Неустойчивая противовоздушная оборона Украины открыла россиянам двери для нанесения собственных ударов", — говорится в материале.Отмечается, что ВС России применяют все больше БПЛА за пределами украинских позиций на передовой, получая разведданные о расположении критически важных вооружений и объектов. В результате им удается наносить удары по этим целям при помощи тактических ракет."Эти удары, как и атаки с применением планирующих бомб, по мере того как российские ВВС приобретают все большую маневренность, еще сильнее напрягают Вооруженные силы Украины", — резюмируется в статье.Ранее 3 мая в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.

https://ria.ru/20240515/vsu-1946098092.html

https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html

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в мире, технологии, россия, лондон, украина, вооруженные силы украины