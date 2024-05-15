https://ria.ru/20240515/ukraina-1946155897.html

Кулеба обсудил с Блинкеном ситуацию в Харьковской области и Донбассе

Кулеба обсудил с Блинкеном ситуацию в Харьковской области и Донбассе - РИА Новости, 15.05.2024

Кулеба обсудил с Блинкеном ситуацию в Харьковской области и Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Харьковская область и подконтрольная Украине часть Донбасса были в центре внимания во время разговора РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:04

2024-05-15T15:04

2024-05-15T15:04

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Харьковская область и подконтрольная Украине часть Донбасса были в центре внимания во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве. Блинкен прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом накануне. В обществе Кулебы он отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре. "Сегодня, когда мы говорили, почти в каждом вопросе в центре внимания была Харьковская и Донецкая области (подконтрольная Киеву часть ДНР – ред.), наиболее сложные участки фронта", - сказал Кулеба на совместном с Блинкеном брифинге, который транслировал МИД Украины на своей странице в соцсети.По его словам, ключевым вопросом в разговоре были не только объем военной помощи, но и скорость поставок оружия и боеприпасов. "Все должно происходить быстро, чтобы мы могли сорвать наступательные планы РФ", - отметил Кулеба. При этом он утверждает, что уровень коррупции на Украине не соответствует оценкам. По его мнению, если бы этот уровень был на самом деле высок, западные страны не давали бы Киеву столько помощи. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.

https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, украина, дмитрий кулеба, энтони блинкен, вооруженные силы украины, в мире, сша, мид украины