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ЕС может затянуть с дальнейшей помощью Украине, считает экс-депутат Рады - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:53 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946073376.html
ЕС может затянуть с дальнейшей помощью Украине, считает экс-депутат Рады
ЕС может затянуть с дальнейшей помощью Украине, считает экс-депутат Рады - РИА Новости, 15.05.2024
ЕС может затянуть с дальнейшей помощью Украине, считает экс-депутат Рады
Отмена визитов Владимира Зеленского в Испанию и Португалию на фоне ухудшения положения киевского режима, вероятно, подтолкнет государства Европы к затягиванию с РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:53
2024-05-15T10:53
специальная военная операция на украине
украина
владимир олейник
в мире
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Отмена визитов Владимира Зеленского в Испанию и Португалию на фоне ухудшения положения киевского режима, вероятно, подтолкнет государства Европы к затягиванию с оказанием дальнейшей помощи Киеву, предположил в разговоре с РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", политик, экс-народный депутат Украины Владимир Олейник. Ранее агентство EFE со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Зеленский отменил поездку в Испанию из-за сложной ситуации на Украине. Он также отменил поездку в Португалию, которая планировалась на конец этой недели, информирует канал CNN Portugal. По информации СМИ, решение об отмене было принято в связи со сложным положением киевского режима в настоящий момент. Олейник отметил, что отмена подобных визитов, безусловно, требует объяснения. Однако если причиной выступает ухудшение ситуации, "вероятно, спонсоры семь раз подумают перед тем, как дать деньги", полагает он. "Те же американцы требуют с европейцев давать деньги, системы Patriot. Зеленский даже предлагал в аренду взять. А кто даст? Дают победителю или хотя бы (если - ред.) есть основания говорить о возможных победах, а кто дает проигравшему?" - объяснил он. Собеседник предположил, что роль в отмене поездки Зеленского в Испанию и Португалию сыграл и госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший Киев. Руководитель госдепа, вероятно, указал Зеленскому на первостепенную важность решения внутренних проблем киевского режима, считает Олейник. "У него 18 (мая) вступает в законную силу закон о мобилизации, надо ужесточить, требует Блинкен, выгребать все подряд. Во-вторых: 20 мая (истечение срока полномочий Зеленского), надо что-то делать. Поэтому команда, скорее всего, "сиди и занимайся внутренними вопросами", - добавил экс-депутат Рады.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
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украина, владимир олейник, в мире, владимир зеленский, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Олейник, В мире, Владимир Зеленский, Евросоюз
ЕС может затянуть с дальнейшей помощью Украине, считает экс-депутат Рады

Олейник: отмена визитов Зеленского в Европу может сказаться на помощи Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Отмена визитов Владимира Зеленского в Испанию и Португалию на фоне ухудшения положения киевского режима, вероятно, подтолкнет государства Европы к затягиванию с оказанием дальнейшей помощи Киеву, предположил в разговоре с РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", политик, экс-народный депутат Украины Владимир Олейник.
Ранее агентство EFE со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Зеленский отменил поездку в Испанию из-за сложной ситуации на Украине. Он также отменил поездку в Португалию, которая планировалась на конец этой недели, информирует канал CNN Portugal. По информации СМИ, решение об отмене было принято в связи со сложным положением киевского режима в настоящий момент.
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Олейник отметил, что отмена подобных визитов, безусловно, требует объяснения. Однако если причиной выступает ухудшение ситуации, "вероятно, спонсоры семь раз подумают перед тем, как дать деньги", полагает он. "Те же американцы требуют с европейцев давать деньги, системы Patriot. Зеленский даже предлагал в аренду взять. А кто даст? Дают победителю или хотя бы (если - ред.) есть основания говорить о возможных победах, а кто дает проигравшему?" - объяснил он.
Собеседник предположил, что роль в отмене поездки Зеленского в Испанию и Португалию сыграл и госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший Киев. Руководитель госдепа, вероятно, указал Зеленскому на первостепенную важность решения внутренних проблем киевского режима, считает Олейник.
"У него 18 (мая) вступает в законную силу закон о мобилизации, надо ужесточить, требует Блинкен, выгребать все подряд. Во-вторых: 20 мая (истечение срока полномочий Зеленского), надо что-то делать. Поэтому команда, скорее всего, "сиди и занимайся внутренними вопросами", - добавил экс-депутат Рады.
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