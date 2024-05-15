https://ria.ru/20240515/ukraina-1946051231.html

СМИ: Украина давит на США, чтобы получить разрешение на удары по России

СМИ: Украина давит на США, чтобы получить разрешение на удары по России - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ: Украина давит на США, чтобы получить разрешение на удары по России

Киев на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области оказывает давление на США, чтобы получить разрешение на нанесение ударов по территории России американским... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T08:38

2024-05-15T08:38

2024-05-15T08:42

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Киев на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области оказывает давление на США, чтобы получить разрешение на нанесение ударов по территории России американским оружием, Вашингтон против, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников. Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму поставляемым британским оружием, поскольку считает полуостров частью Украины. "Украинские чиновники предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России", - говорится в сообщении. Как сообщает издание, украинские чиновники утверждают, что именно эта политика США удерживала их от нанесения ударов по российским позициям. Тем не менее, как заявили газете два неназванных американских чиновника, политика администрации Байдена не изменилась. "Помощь предназначена для обороны, а не для наступательных операций на территории России", - заявил изданию один из них. Ранее газета Times со ссылкой на правительственные источники сообщала, что британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон в ходе обсуждения недавно принятого США пакета помощи Украине посетил экс-президента США Долнальда Трампа, чтобы убедить его в необходимости содействия Киеву. Он заявил бывшему президенту, что, если он вернется в Белый дом в январе после победы на выборах, ему будет выгоднее тупиковая ситуация на Украине, а не триумф России. При таких условиях, отметил Кэмерон, Трамп в январе может "достичь договоренности". Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части харьковского Волчанска контролируются российскими войсками. По его словам, группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы, ВС РФ подошли к окраинам. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

https://ria.ru/20240504/kemeron-1943824216.html

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сша

украина

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