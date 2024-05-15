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Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 15.05.2024
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https://ria.ru/20240515/ukraina-1946048755.html
Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света
Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 15.05.2024
Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения света введены во всех регионах Украины утром в среду из-за увеличения дефицита электроэнергии в энергосистеме страны, сообщили в... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T07:54
2024-05-15T07:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
герман галущенко
укрэнерго
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Аварийные отключения света введены во всех регионах Украины утром в среду из-за увеличения дефицита электроэнергии в энергосистеме страны, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Накануне вечером "Укрэнерго" сообщила, что из-за значительного дефицита электроэнергии в энергосистеме во всех регионах Украины введены аварийные отключения света до конца вторника. "С 6.40 до 09.00 (совпадает с мск) диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины… Причина - увеличение дефицита электроэнергии вследствие роста потребления из-за похолодания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании отметили, что в течение всего дня будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей. Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
https://ria.ru/20240514/podpolschik-1945765251.html
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в мире, украина, герман галущенко, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Герман Галущенко, Укрэнерго
Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света

"Укрэнерго": во всех регионах Украины утром ввели аварийные отключения света

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Аварийные отключения света введены во всех регионах Украины утром в среду из-за увеличения дефицита электроэнергии в энергосистеме страны, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Накануне вечером "Укрэнерго" сообщила, что из-за значительного дефицита электроэнергии в энергосистеме во всех регионах Украины введены аварийные отключения света до конца вторника.
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"С 6.40 до 09.00 (совпадает с мск) диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины… Причина - увеличение дефицита электроэнергии вследствие роста потребления из-за похолодания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании отметили, что в течение всего дня будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.
Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
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