https://ria.ru/20240515/ukraina-1946048755.html

Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света

Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 15.05.2024

Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света

Аварийные отключения света введены во всех регионах Украины утром в среду из-за увеличения дефицита электроэнергии в энергосистеме страны, сообщили в... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T07:54

2024-05-15T07:54

2024-05-15T07:54

специальная военная операция на украине

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украина

герман галущенко

укрэнерго

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Аварийные отключения света введены во всех регионах Украины утром в среду из-за увеличения дефицита электроэнергии в энергосистеме страны, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Накануне вечером "Укрэнерго" сообщила, что из-за значительного дефицита электроэнергии в энергосистеме во всех регионах Украины введены аварийные отключения света до конца вторника. "С 6.40 до 09.00 (совпадает с мск) диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины… Причина - увеличение дефицита электроэнергии вследствие роста потребления из-за похолодания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании отметили, что в течение всего дня будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей. Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.

https://ria.ru/20240514/podpolschik-1945765251.html

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911399325.html

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в мире, украина, герман галущенко, укрэнерго