https://ria.ru/20240515/uklonenie-1946043454.html

Небензя оценил масштабы уклонения украинцев от мобилизации

Небензя оценил масштабы уклонения украинцев от мобилизации - РИА Новости, 15.05.2024

Небензя оценил масштабы уклонения украинцев от мобилизации

Масштабы уклонения украинцев от мобилизации являются рекордными, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T05:43

2024-05-15T05:43

2024-05-15T05:43

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Масштабы уклонения украинцев от мобилизации являются рекордными, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.Как отметил дипломат, с 18 мая, когда вступает в силу закон об ужесточении мобилизации, украинцы призывного возраста станут фактически бесправными и окажутся вне закона."И тем не менее, уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов. Это крайне неудобная для Зеленского и его спонсоров тема, ведь согласно их "картине мира" украинцы с готовностью должны идти защищать свою страну", — указал постпред.Для побега с Украины мужчины призывного возраста бросают на границе свои автомобили, переодеваются в женскую одежду и пускаются на любые хитрости, напомнил он."При этом опасность попасть на фронт поджидает только бедных и бесправных, богатые же имеют возможность официально откупиться от призыва", — добавил Небензя.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, на следующий день была объявлена всеобщая мобилизация. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240514/ukraina-1945981317.html

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в мире, украина, россия, василий небензя, владимир зеленский, оон