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Три тысячи километров. В Раде забили тревогу из-за новой угрозы - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:18 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/ugroza-1946036594.html
Три тысячи километров. В Раде забили тревогу из-за новой угрозы
Три тысячи километров. В Раде забили тревогу из-за новой угрозы - РИА Новости, 15.05.2024
Три тысячи километров. В Раде забили тревогу из-за новой угрозы
Россия может растягивать украинские войска по всей линии соприкосновения, насчитывающей больше трех тысяч километров, это является угрозой, заявил секретарь... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T03:18
2024-05-15T03:18
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
чернигов
виталий ганчев
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Россия может растягивать украинские войска по всей линии соприкосновения, насчитывающей больше трех тысяч километров, это является угрозой, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью экс-депутату украинского парламента Бориславу Березе.По его словам, российские войска, выявляя слабые места в украинских позициях на харьковском направлении, могут перебрасывать резервы и продавливать оборону ВСУ."Но есть другая угроза, на которую мы должны обращать внимание – что у нас фронт с Россией больше трех тысяч километров, и у нас есть такие угрожающие направления, как Чернигов, как Сумская область", — утверждает он.Как заявил депутат, российское командование видит, куда ВСУ отправляют свои резервы, и может ударить по другому месту."Они хотят растянуть наши войска, чтобы мы вот так хаотично реагировали на все направления", — пожаловался Костенко, назвав это "угрозой".Российские военные несколько дней активно наступают в Харьковской области. Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и Бугроватка. В понедельник стало известно, что россияне освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.
https://ria.ru/20240515/general-1946033338.html
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россия, харьковская область, чернигов, виталий ганчев, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Чернигов, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Три тысячи километров. В Раде забили тревогу из-за новой угрозы

Депутат Рады: Россия может растянуть украинские войска по всей линии фронта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Россия может растягивать украинские войска по всей линии соприкосновения, насчитывающей больше трех тысяч километров, это является угрозой, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью экс-депутату украинского парламента Бориславу Березе.
По его словам, российские войска, выявляя слабые места в украинских позициях на харьковском направлении, могут перебрасывать резервы и продавливать оборону ВСУ.
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"Но есть другая угроза, на которую мы должны обращать внимание – что у нас фронт с Россией больше трех тысяч километров, и у нас есть такие угрожающие направления, как Чернигов, как Сумская область", — утверждает он.
Как заявил депутат, российское командование видит, куда ВСУ отправляют свои резервы, и может ударить по другому месту.
"Они хотят растянуть наши войска, чтобы мы вот так хаотично реагировали на все направления", — пожаловался Костенко, назвав это "угрозой".
Российские военные несколько дней активно наступают в Харьковской области. Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и Бугроватка. В понедельник стало известно, что россияне освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьЧерниговВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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