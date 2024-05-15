https://ria.ru/20240515/ugroza-1946036594.html

Три тысячи километров. В Раде забили тревогу из-за новой угрозы

Три тысячи километров. В Раде забили тревогу из-за новой угрозы - РИА Новости, 15.05.2024

Три тысячи километров. В Раде забили тревогу из-за новой угрозы

Россия может растягивать украинские войска по всей линии соприкосновения, насчитывающей больше трех тысяч километров, это является угрозой, заявил секретарь... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T03:18

2024-05-15T03:18

2024-05-15T03:18

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

чернигов

виталий ганчев

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Россия может растягивать украинские войска по всей линии соприкосновения, насчитывающей больше трех тысяч километров, это является угрозой, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью экс-депутату украинского парламента Бориславу Березе.По его словам, российские войска, выявляя слабые места в украинских позициях на харьковском направлении, могут перебрасывать резервы и продавливать оборону ВСУ."Но есть другая угроза, на которую мы должны обращать внимание – что у нас фронт с Россией больше трех тысяч километров, и у нас есть такие угрожающие направления, как Чернигов, как Сумская область", — утверждает он.Как заявил депутат, российское командование видит, куда ВСУ отправляют свои резервы, и может ударить по другому месту."Они хотят растянуть наши войска, чтобы мы вот так хаотично реагировали на все направления", — пожаловался Костенко, назвав это "угрозой".Российские военные несколько дней активно наступают в Харьковской области. Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и Бугроватка. В понедельник стало известно, что россияне освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.

https://ria.ru/20240515/general-1946033338.html

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россия

харьковская область

чернигов

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россия, харьковская область, чернигов, виталий ганчев, вооруженные силы украины, верховная рада украины