https://ria.ru/20240515/turtsiya-1946107812.html

Эрдоган заявил, что знает кукловодов, готовивших заговор

Эрдоган заявил, что знает кукловодов, готовивших заговор - РИА Новости, 15.05.2024

Эрдоган заявил, что знает кукловодов, готовивших заговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте после сообщений о попытке госпереворота, заявил, что власти прекрасно знают, кто готовил заговор. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:44

2024-05-15T12:44

2024-05-15T14:31

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

фетхуллах гюлен

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АНКАРА, 15 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте после сообщений о попытке госпереворота, заявил, что власти прекрасно знают, кто готовил заговор. "Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод. Как бы мерзко это ни выглядело, мы не попадем в эту ловушку. То, что нам подходит, — это достоинство и терпимость. Независимо от того, что делают другие", — сказал он.Эрдоган связал деятельность предполагаемых заговорщиков с запрещенной в Турции организацией FETÖ.По его словам, "те, кто хочет отдать долг FETÖ, никогда не сидят сложа руки".Как писали СМИ, ночью Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Министерства юстиции после предупреждения о возможной попытке госпереворота. Глава МВД Али Ерликая пообещал выявить структуры, работающие против властей.В Турции большой ажиотаж вызвало увольнение нескольких сотрудников Управления безопасности Анкары. Их обвинили в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан", в их домах провели обыски. Как утверждает лидер партии Националистического движения Девлет Бахчели, это может быть заговором против власти, поэтому, по его словам, нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских.Попытка госпереворота произошла в Турции в июле 2016 года. Власти обвинили в причастности к ней организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов). Тогда арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения.

https://ria.ru/20240515/turtsiya-1946070230.html

https://ria.ru/20240226/erdogan-1929057050.html

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Кирилл Волков

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, фетхуллах гюлен