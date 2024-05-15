Глава МВД Турции пообещал рассказать о возможной попытке госпереворота
Глава МВД Турции Ерликая пообещал отчитаться о попытке переворота в стране
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Архивное фото
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая пообещал в ближайшее время поделиться с общественностью отчетом по ситуации с возможной попыткой переворота в стране.
В Турции ранее были уволены и задержаны сотрудники полиции в Управлении безопасности Анкары по обвинению в связях с преступной организацией. В их домах прошли обыски. Главная прокуратура Анкары проводит расследование возможного заговора, написали ранее СМИ. Ночью президент Тайип Эрдоган провёл экстренное заседание с главами разведки и минюста после предупреждения о возможной попытке госпереворота в рядах правоохранительных органов. Ожидается, что Эрдоган выступит по этой теме на заседании правящей партии в парламенте в среду. Соратник Эрдогана Девлет Бахчели заявил, что ситуация может быть заговором против власти и предупредил о возможности повторения попытки госпереворота 2016 года в Турции.
"Государственные инспекторы в короткие сроки завершат отчет. Они тщательно проверяют все предпринятые шаги, все телефонные разговоры. Мы поделимся с общественностью отчетом в мельчайших деталях и сделаем все необходимое", - написал министр в соцсети X.
Ерликая ни разу не упомянул слово "переворот" в своей публикации.
Власти Турции обвиняют организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения.