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В Турции начали расследование возможного заговора, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2024
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08:17 15.05.2024 (обновлено: 09:10 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/turtsiya-1946050168.html
В Турции начали расследование возможного заговора, пишут СМИ
В Турции начали расследование возможного заговора, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2024
В Турции начали расследование возможного заговора, пишут СМИ
Главная прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора, пишет газета Hürriyet. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T08:17
2024-05-15T09:10
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АНКАРА, 15 мая — РИА Новости. Главная прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора, пишет газета Hürriyet. По информации издания, расследование ведется по статье УК "Восстание против правительства Турецкой Республики", в которой говорится о создании незаконной организации для совершения преступления против безопасности и конституционного строя государства, а также по статьям "Разглашение тайны", "Попытка повлиять на судебного чиновника, эксперта или свидетеля" и другим. Как сообщали местные СМИ, ночью президент Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Министерства юстиции. Поводом стало предупреждение о возможной попытке госпереворота, которое сделал cоратник Эрдогана, лидер партии Националистического движения Девлет Бахчели. Ожидается, что днем президент выступит по этому вопросу на заседании правящей партии в парламенте. В Турции большой ажиотаж вызвало увольнение нескольких сотрудников Управления безопасности Анкары. Их обвинили в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан", в их домах провели обыски. Как утверждает Бахчели, это может быть заговором против власти, поэтому, по его словам, нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских. Попытка госпереворота произошла в Турции в июле 2016 года. Власти обвиняют в причастности к ней организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов). Тогда арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения.
https://ria.ru/20240512/erdogan-1945316515.html
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в мире, турция
В мире, Турция
В Турции начали расследование возможного заговора, пишут СМИ

Hrriyet: главная прокуратура Анкары проводит расследование возможного заговора

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 15 мая — РИА Новости. Главная прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора, пишет газета Hürriyet.
По информации издания, расследование ведется по статье УК "Восстание против правительства Турецкой Республики", в которой говорится о создании незаконной организации для совершения преступления против безопасности и конституционного строя государства, а также по статьям "Разглашение тайны", "Попытка повлиять на судебного чиновника, эксперта или свидетеля" и другим.
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Как сообщали местные СМИ, ночью президент Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Министерства юстиции. Поводом стало предупреждение о возможной попытке госпереворота, которое сделал cоратник Эрдогана, лидер партии Националистического движения Девлет Бахчели. Ожидается, что днем президент выступит по этому вопросу на заседании правящей партии в парламенте.
В Турции большой ажиотаж вызвало увольнение нескольких сотрудников Управления безопасности Анкары. Их обвинили в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан", в их домах провели обыски. Как утверждает Бахчели, это может быть заговором против власти, поэтому, по его словам, нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских.
Попытка госпереворота произошла в Турции в июле 2016 года. Власти обвиняют в причастности к ней организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов). Тогда арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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