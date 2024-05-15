https://ria.ru/20240515/turtsiya-1946050168.html

В Турции начали расследование возможного заговора, пишут СМИ

В Турции начали расследование возможного заговора, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2024

В Турции начали расследование возможного заговора, пишут СМИ

Главная прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора, пишет газета Hürriyet. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T08:17

2024-05-15T08:17

2024-05-15T09:10

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АНКАРА, 15 мая — РИА Новости. Главная прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора, пишет газета Hürriyet. По информации издания, расследование ведется по статье УК "Восстание против правительства Турецкой Республики", в которой говорится о создании незаконной организации для совершения преступления против безопасности и конституционного строя государства, а также по статьям "Разглашение тайны", "Попытка повлиять на судебного чиновника, эксперта или свидетеля" и другим. Как сообщали местные СМИ, ночью президент Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Министерства юстиции. Поводом стало предупреждение о возможной попытке госпереворота, которое сделал cоратник Эрдогана, лидер партии Националистического движения Девлет Бахчели. Ожидается, что днем президент выступит по этому вопросу на заседании правящей партии в парламенте. В Турции большой ажиотаж вызвало увольнение нескольких сотрудников Управления безопасности Анкары. Их обвинили в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан", в их домах провели обыски. Как утверждает Бахчели, это может быть заговором против власти, поэтому, по его словам, нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских. Попытка госпереворота произошла в Турции в июле 2016 года. Власти обвиняют в причастности к ней организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов). Тогда арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения.

https://ria.ru/20240512/erdogan-1945316515.html

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в мире, турция