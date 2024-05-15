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Путин признался в большом интересе к традициям Китая - РИА Новости, 15.05.2024
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01:25 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/traditsii-1946028397.html
Путин признался в большом интересе к традициям Китая
Путин признался в большом интересе к традициям Китая - РИА Новости, 15.05.2024
Путин признался в большом интересе к традициям Китая
Президент России Владимир Путин признался, что всегда с большим интересом открывает что-то новое о традициях Китая, особенно в ходе визитов в КНР. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:25
2024-05-15T01:25
владимир путин
китай
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что всегда с большим интересом открывает что-то новое о традициях Китая, особенно в ходе визитов в КНР. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Говоря о своём личном отношении к китайской культуре, хотел бы отметить, что всегда с большим интересом открываю что-то новое об уникальных и самобытных традициях Китая, особенно в ходе визитов в КНР. Немало знаю о ваших боевых искусствах, включая ушу, которое в нашей стране весьма популярно, питаю уважение к китайской философии. Члены моей семьи также увлекаются Китаем, и некоторые из них изучают китайский язык", - заявил российский лидер.
https://ria.ru/20240515/torgovlya-1946027843.html
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владимир путин, китай, россия
Владимир Путин, Китай, Россия
Путин признался в большом интересе к традициям Китая

Путин признался, что всегда с большим интересом открывает новое о традициях КНР

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что всегда с большим интересом открывает что-то новое о традициях Китая, особенно в ходе визитов в КНР.
Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля.
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"Говоря о своём личном отношении к китайской культуре, хотел бы отметить, что всегда с большим интересом открываю что-то новое об уникальных и самобытных традициях Китая, особенно в ходе визитов в КНР. Немало знаю о ваших боевых искусствах, включая ушу, которое в нашей стране весьма популярно, питаю уважение к китайской философии. Члены моей семьи также увлекаются Китаем, и некоторые из них изучают китайский язык", - заявил российский лидер.
 
Владимир ПутинКитайРоссия
 
 
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