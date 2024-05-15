https://ria.ru/20240515/tovary-1946107064.html

Столичные производители увеличат объемы выпуска товаров благодаря поддержке

Столичные производители увеличат объемы выпуска товаров благодаря поддержке - РИА Новости, 15.05.2024

Столичные производители увеличат объемы выпуска товаров благодаря поддержке

Свыше 15 промышленных компаний смогли привлечь более 16 миллиардов рублей инвестиций благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:10

2024-05-15T14:10

2024-05-15T14:10

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

сергей собянин

максим ликсутов

технологии

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Свыше 15 промышленных компаний смогли привлечь более 16 миллиардов рублей инвестиций благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства с начала этого года, это производители микроэлектроники, стройматериалов, электронных автокомпонентов, продуктов питания и медицинских изделий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства помогает инвестировать в развитие производств на территории города. Благодаря ему с начала 2024 года свыше 15 промпредприятий смогли привлечь более 16 миллиардов рублей. В рамках льготного кредитования компании могут получить до 3 миллиардов рублей под 3 процента годовых на срок до 3 лет", - привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).С помощью льготных инвесткредитов крупный и малый бизнес может использовать средства для расширения промышленных площадок и парка оборудования. Например, деньги можно направить на закупку высокотехнологичных станков и роботизированных систем. Это помогает компаниям в несколько раз увеличить объемы выпуска необходимой продукции, обеспечить товарами москвичей и жителей других российских субъектов."В 2023 году в рамках данной программы фонд одобрил финансовую поддержку московским компаниям на общую сумму 105 миллиардов рублей. Ее получатели уже приобрели более 700 единиц крупного оборудования. Кроме того, они смогут создать свыше 15 тысяч рабочих мест", - сказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Порядка 15 предприятий получили поддержку с начала этого года. Таким образом, два производителя пищевой продукции привлекли 200 миллионов рублей с помощью поддержки города. Фонд компенсировал часть затрат по инвестиционному кредиту. Теперь заводы смогут приобрести шесть единиц оборудования на выделенные средства. Благодаря чему будет увеличен выпуск колбасных изделий. Так, на одном из заводов может появиться новая линия нарезки продукции, где будут разделываться уже готовые мясные деликатесы.С помощью фонда московский производитель микроэлектроники смог привлечь 3 миллиарда рублей. Теперь предприятие сможет закупить 50 единиц высокотехнологичного оборудования, что позволит выпускать оптические трансиверы и создать тестировочный стенд для них. Эти устройства помогают передавать информацию с одного компьютера на другой. Таким образом, преобразуются сигналы из оптических в электронные и наоборот, что позволяет передавать информацию на более длительные расстояния. Данная технология используется в центрах обработки данных, телекоммуникационной инфраструктуре и сетях предприятий.Кроме того, при поддержке Москвы компания "Итэлма", которая занимается производством электрокомпонентов для транспорта, смогла закупить шесть единиц оборудования, с помощью чего предприятие увеличит выпуск электронных автомобильных комплектующих. Это позволит автоматизировать текущий технологический процесс и нарастить производительность. Для этого фонд субсидировал затраты по инвестиционному проекту на 400 миллионов рублей.Кроме закупки оборудования компании также строят новые производства. Например, фонд компенсировал часть затрат на постройку промплощадки общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Для этого компании одобрили инвестиционный кредит в размере 10 миллиардов рублей сроком на пять лет. Теперь на заводе будут изготавливать металлоконструкции и паркетные доски, которые в дальнейшем могут быть использованы для строительства новых промышленных, складских и других зданий.Московской производитель медицинских изделий "Анком-мед" благодаря поддержке города привлек на свое развитие 150 миллионов рублей. Фонд компенсировал часть затрат на приобретение производственных площадей площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Предприятие планирует масштабировать на них выпуск продукции. Сейчас компания производит четыре линейки перчаток для осмотра пациентов и хирургических операций.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве реализуются меры, которые направлены на повышение инвестиционного интереса столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В Москве созданы хорошие условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут использовать более 20 системных мер поддержки города. Например, они могут воспользоваться целевыми займами и субсидиями. Также для них разработан ряд антикризисных инструментов.Столица является городом с прогрессивным производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий и около 100 малых. Они производят разные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

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Алёна Пава

москва, владислав овчинский, сергей собянин, максим ликсутов , технологии