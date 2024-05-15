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Товарооборот между Россией и Афганистаном достиг миллиарда долларов - РИА Новости, 15.05.2024
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07:25 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/tovarooborot-1946047248.html
Товарооборот между Россией и Афганистаном достиг миллиарда долларов
Товарооборот между Россией и Афганистаном достиг миллиарда долларов - РИА Новости, 15.05.2024
Товарооборот между Россией и Афганистаном достиг миллиарда долларов
Товарооборот между Россией и Афганистаном значительно вырос после прихода талибов (движение признано ООН террористическим) к власти, сейчас он перешагнул... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T07:25
2024-05-15T07:25
в мире
афганистан
россия
кабул (город)
мохаммад хасан ахунд
оон
талибан
нато
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КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Афганистаном значительно вырос после прихода талибов (движение признано ООН террористическим) к власти, сейчас он перешагнул отметку в один миллиард долларов, сообщил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. "Товарооборот между Россией и Афганистаном растет высокими темпами. Например, если в 2022 году он составлял порядка 170 миллионов долларов, то сейчас уже перешагнул отметку в один миллиард долларов", - сказал Хабибуллин. По его словам, "это произошло из-за бегства сил США и НАТО, которые всячески препятствовали активному развитию экономических и политических отношений между двумя странами". В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240427/muka-1942823617.html
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афганистан
россия
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в мире, афганистан, россия, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, оон, талибан, нато
В мире, Афганистан, Россия, Кабул (город), Мохаммад Хасан Ахунд, ООН, Талибан, НАТО
Товарооборот между Россией и Афганистаном достиг миллиарда долларов

Торговооборот России и Афганистана достиг миллиарда долларов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Афганистаном значительно вырос после прихода талибов (движение признано ООН террористическим) к власти, сейчас он перешагнул отметку в один миллиард долларов, сообщил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
«
"Товарооборот между Россией и Афганистаном растет высокими темпами. Например, если в 2022 году он составлял порядка 170 миллионов долларов, то сейчас уже перешагнул отметку в один миллиард долларов", - сказал Хабибуллин.
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По его словам, "это произошло из-за бегства сил США и НАТО, которые всячески препятствовали активному развитию экономических и политических отношений между двумя странами".
В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреАфганистанРоссияКабул (город)Мохаммад Хасан АхундООНТалибанНАТО
 
 
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