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Россия и Китай удвоили товарооборот за последние пять лет, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
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01:16 15.05.2024
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Россия и Китай удвоили товарооборот за последние пять лет, заявил Путин
Россия и Китай удвоили товарооборот за последние пять лет, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
Россия и Китай удвоили товарооборот за последние пять лет, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай за последние 5 лет удвоили товарооборот, а расчеты между компаниями более чем на 90% идут в национальных... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:16
2024-05-15T01:16
экономика
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай за последние 5 лет удвоили товарооборот, а расчеты между компаниями более чем на 90% идут в национальных валютах. Текст интервью Путина китайскому информагентству Синьхуа в преддверии государственного визита в КНР опубликован на сайте Кремля. "За последние 5 лет мы смогли удвоить российско-китайский товарооборот: если в 2019 году он насчитывал 111 миллиардов долларов, то в прошлом году достиг уже 227,8 миллиарда долларов. При этом более чем на 90 процентов расчеты между нашими компаниями идут в национальных валютах", - сказал президент.
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экономика, россия, китай, владимир путин
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин
Россия и Китай удвоили товарооборот за последние пять лет, заявил Путин

Путин: Россия и Китай за пять лет удвоили товарооборот до $227,8 миллиарда

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай за последние 5 лет удвоили товарооборот, а расчеты между компаниями более чем на 90% идут в национальных валютах.
Текст интервью Путина китайскому информагентству Синьхуа в преддверии государственного визита в КНР опубликован на сайте Кремля.
"За последние 5 лет мы смогли удвоить российско-китайский товарооборот: если в 2019 году он насчитывал 111 миллиардов долларов, то в прошлом году достиг уже 227,8 миллиарда долларов. При этом более чем на 90 процентов расчеты между нашими компаниями идут в национальных валютах", - сказал президент.
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ЭкономикаРоссияКитайВладимир Путин
 
 
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