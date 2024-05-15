https://ria.ru/20240515/tovarooborot-1946027425.html

Россия и Китай удвоили товарооборот за последние пять лет, заявил Путин

Россия и Китай удвоили товарооборот за последние пять лет, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024

Россия и Китай удвоили товарооборот за последние пять лет, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай за последние 5 лет удвоили товарооборот, а расчеты между компаниями более чем на 90% идут в национальных... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:16

2024-05-15T01:16

2024-05-15T01:16

экономика

россия

китай

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай за последние 5 лет удвоили товарооборот, а расчеты между компаниями более чем на 90% идут в национальных валютах. Текст интервью Путина китайскому информагентству Синьхуа в преддверии государственного визита в КНР опубликован на сайте Кремля. "За последние 5 лет мы смогли удвоить российско-китайский товарооборот: если в 2019 году он насчитывал 111 миллиардов долларов, то в прошлом году достиг уже 227,8 миллиарда долларов. При этом более чем на 90 процентов расчеты между нашими компаниями идут в национальных валютах", - сказал президент.

https://ria.ru/20231016/kitay-1902971813.html

россия

китай

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, китай, владимир путин