https://ria.ru/20240515/tovarooborot-1946027425.html
Россия и Китай удвоили товарооборот за последние пять лет, заявил Путин
Россия и Китай удвоили товарооборот за последние пять лет, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
Россия и Китай удвоили товарооборот за последние пять лет, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай за последние 5 лет удвоили товарооборот, а расчеты между компаниями более чем на 90% идут в национальных... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:16
2024-05-15T01:16
2024-05-15T01:16
экономика
россия
китай
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай за последние 5 лет удвоили товарооборот, а расчеты между компаниями более чем на 90% идут в национальных валютах. Текст интервью Путина китайскому информагентству Синьхуа в преддверии государственного визита в КНР опубликован на сайте Кремля. "За последние 5 лет мы смогли удвоить российско-китайский товарооборот: если в 2019 году он насчитывал 111 миллиардов долларов, то в прошлом году достиг уже 227,8 миллиарда долларов. При этом более чем на 90 процентов расчеты между нашими компаниями идут в национальных валютах", - сказал президент.
https://ria.ru/20231016/kitay-1902971813.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, владимир путин
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин
Россия и Китай удвоили товарооборот за последние пять лет, заявил Путин
Путин: Россия и Китай за пять лет удвоили товарооборот до $227,8 миллиарда