Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот России и США в марте подскочил в 1,5 раза - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 15.05.2024 (обновлено: 06:14 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/torgovlya-1946044012.html
Товарооборот России и США в марте подскочил в 1,5 раза
Товарооборот России и США в марте подскочил в 1,5 раза - РИА Новости, 15.05.2024
Товарооборот России и США в марте подскочил в 1,5 раза
Торговля России и США в марте подскочила в 1,5 раза к февралю - до 471 миллиона долларов, что произошло благодаря возобновлению импорта Штатами российского... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T06:07
2024-05-15T06:14
экономика
россия
сша
джо байден
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856863767_0:189:2345:1508_1920x0_80_0_0_8fd18fddd069c1c3f62cc67e3ca4a81b.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Торговля России и США в марте подскочила в 1,5 раза к февралю - до 471 миллиона долларов, что произошло благодаря возобновлению импорта Штатами российского урана, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Президент США Джо Байден во вторник подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго. При этом США прекращали закупки российского урана еще в феврале, однако в марте они вновь возобновились - было ввезено 54,5 тонны на 127 миллионов долларов. Главным товаров в импорте США из России остаются удобрения (174 миллиона долларов). Увеличился ввоз платины - на 5,6%, до 93,7 миллиона долларов, частей турбореактивных двигателей - в 1,4 раза, до 7,9 миллиона долларов, а также фанеры - почти в 12 раз, до 5,8 миллиона. Одновременно Штаты нарастили импорт из России титана - в начале весны закупки выросли в 3,7 раза, до 5,6 миллиона долларов. После перерыва на год возобновился ввоз кобальта - на 1 миллион долларов. Россия покупала у США главным образом вакцины - закупки выросли вдвое, до 11,4 миллиона долларов. Далее идут пищевые продукты, где в марте импорт увеличился на треть, до 8 миллионов долларов. Закупки медицинских приборов сократились на треть - до 3,2 миллиона долларов, а ортопедической продукции - на четверть, до 1,6 миллиона долларов. Пятерку замыкает древесная целлюлоза, импорт которой вырос на 35% - до 1,4 миллиона долларов.
https://ria.ru/20240514/antonov-1945758298.html
https://ria.ru/20240514/zakon-1945905839.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856863767_261:0:2345:1563_1920x0_80_0_0_ab86311abf46654394c33b4e482299d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, джо байден
Экономика, Россия, США, Джо Байден, В мире
В мире
Товарооборот России и США в марте подскочил в 1,5 раза

Торговля между РФ и США в марте выросла в 1,5 раза к февралю, до $471 миллиона

© AP Photo / Julia NikhinsonВид на порт Нью-Джерси и статую Свободы в Нью-Йорке
Вид на порт Нью-Джерси и статую Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Вид на порт Нью-Джерси и статую Свободы в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Торговля России и США в марте подскочила в 1,5 раза к февралю - до 471 миллиона долларов, что произошло благодаря возобновлению импорта Штатами российского урана, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Президент США Джо Байден во вторник подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго.
Контейнеры с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Антонов предрек США последствия после запрета на импорт урана из России
Вчера, 03:44
При этом США прекращали закупки российского урана еще в феврале, однако в марте они вновь возобновились - было ввезено 54,5 тонны на 127 миллионов долларов.
Главным товаров в импорте США из России остаются удобрения (174 миллиона долларов). Увеличился ввоз платины - на 5,6%, до 93,7 миллиона долларов, частей турбореактивных двигателей - в 1,4 раза, до 7,9 миллиона долларов, а также фанеры - почти в 12 раз, до 5,8 миллиона.
Одновременно Штаты нарастили импорт из России титана - в начале весны закупки выросли в 3,7 раза, до 5,6 миллиона долларов. После перерыва на год возобновился ввоз кобальта - на 1 миллион долларов.
Россия покупала у США главным образом вакцины - закупки выросли вдвое, до 11,4 миллиона долларов. Далее идут пищевые продукты, где в марте импорт увеличился на треть, до 8 миллионов долларов. Закупки медицинских приборов сократились на треть - до 3,2 миллиона долларов, а ортопедической продукции - на четверть, до 1,6 миллиона долларов. Пятерку замыкает древесная целлюлоза, импорт которой вырос на 35% - до 1,4 миллиона долларов.
Стенд госкорпорации Росатом
"Росатом" оценил американский закон о запрете импорта российского урана
Вчера, 15:47
 
В миреЭкономикаРоссияСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала