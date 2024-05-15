https://ria.ru/20240515/torgovlya-1946044012.html
Товарооборот России и США в марте подскочил в 1,5 раза
Товарооборот России и США в марте подскочил в 1,5 раза - РИА Новости, 15.05.2024
Товарооборот России и США в марте подскочил в 1,5 раза
Торговля России и США в марте подскочила в 1,5 раза к февралю - до 471 миллиона долларов, что произошло благодаря возобновлению импорта Штатами российского... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T06:07
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Торговля России и США в марте подскочила в 1,5 раза к февралю - до 471 миллиона долларов, что произошло благодаря возобновлению импорта Штатами российского урана, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Президент США Джо Байден во вторник подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго. При этом США прекращали закупки российского урана еще в феврале, однако в марте они вновь возобновились - было ввезено 54,5 тонны на 127 миллионов долларов. Главным товаров в импорте США из России остаются удобрения (174 миллиона долларов). Увеличился ввоз платины - на 5,6%, до 93,7 миллиона долларов, частей турбореактивных двигателей - в 1,4 раза, до 7,9 миллиона долларов, а также фанеры - почти в 12 раз, до 5,8 миллиона. Одновременно Штаты нарастили импорт из России титана - в начале весны закупки выросли в 3,7 раза, до 5,6 миллиона долларов. После перерыва на год возобновился ввоз кобальта - на 1 миллион долларов. Россия покупала у США главным образом вакцины - закупки выросли вдвое, до 11,4 миллиона долларов. Далее идут пищевые продукты, где в марте импорт увеличился на треть, до 8 миллионов долларов. Закупки медицинских приборов сократились на треть - до 3,2 миллиона долларов, а ортопедической продукции - на четверть, до 1,6 миллиона долларов. Пятерку замыкает древесная целлюлоза, импорт которой вырос на 35% - до 1,4 миллиона долларов.
https://ria.ru/20240514/antonov-1945758298.html
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экономика, россия, сша, джо байден
Экономика, Россия, США, Джо Байден, В мире
Товарооборот России и США в марте подскочил в 1,5 раза
Торговля между РФ и США в марте выросла в 1,5 раза к февралю, до $471 миллиона
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Торговля России и США в марте подскочила в 1,5 раза к февралю - до 471 миллиона долларов, что произошло благодаря возобновлению импорта Штатами российского урана, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Президент США Джо Байден
во вторник подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго.
При этом США прекращали закупки российского урана еще в феврале, однако в марте они вновь возобновились - было ввезено 54,5 тонны на 127 миллионов долларов.
Главным товаров в импорте США из России остаются удобрения (174 миллиона долларов). Увеличился ввоз платины - на 5,6%, до 93,7 миллиона долларов, частей турбореактивных двигателей - в 1,4 раза, до 7,9 миллиона долларов, а также фанеры - почти в 12 раз, до 5,8 миллиона.
Одновременно Штаты нарастили импорт из России титана - в начале весны закупки выросли в 3,7 раза, до 5,6 миллиона долларов. После перерыва на год возобновился ввоз кобальта - на 1 миллион долларов.
Россия покупала у США главным образом вакцины - закупки выросли вдвое, до 11,4 миллиона долларов. Далее идут пищевые продукты, где в марте импорт увеличился на треть, до 8 миллионов долларов. Закупки медицинских приборов сократились на треть - до 3,2 миллиона долларов, а ортопедической продукции - на четверть, до 1,6 миллиона долларов. Пятерку замыкает древесная целлюлоза, импорт которой вырос на 35% - до 1,4 миллиона долларов.