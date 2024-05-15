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Путин рассказал о двусторонней торговле России и Китая - РИА Новости, 15.05.2024
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01:21 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/torgovlya-1946027843.html
Путин рассказал о двусторонней торговле России и Китая
Путин рассказал о двусторонней торговле России и Китая - РИА Новости, 15.05.2024
Путин рассказал о двусторонней торговле России и Китая
Президент России Владимир Путин заявил, что двусторонняя торговля РФ и Китая сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей или почти 1,6 триллиона юаней. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:21
2024-05-15T01:21
экономика
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что двусторонняя торговля РФ и Китая сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей или почти 1,6 триллиона юаней. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Будет правильнее сказать, что двусторонняя торговля сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей, или почти 1,6 триллиона юаней. Китай уже 13 лет занимает позицию нашего главного делового партнёра, а Россия в 2023 году поднялась сразу на 4-е место в рейтинге коммерческих контрагентов КНР", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20240312/torgovlya-1932483233.html
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экономика, россия, китай, владимир путин
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин рассказал о двусторонней торговле России и Китая

Путин: двусторонняя торговля с Китаем составляет около 20 триллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что двусторонняя торговля РФ и Китая сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей или почти 1,6 триллиона юаней.
Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля.
"Будет правильнее сказать, что двусторонняя торговля сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей, или почти 1,6 триллиона юаней. Китай уже 13 лет занимает позицию нашего главного делового партнёра, а Россия в 2023 году поднялась сразу на 4-е место в рейтинге коммерческих контрагентов КНР", - сказал российский лидер.
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