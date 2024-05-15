https://ria.ru/20240515/torgovlya-1946027843.html

Путин рассказал о двусторонней торговле России и Китая

Путин рассказал о двусторонней торговле России и Китая - РИА Новости, 15.05.2024

Путин рассказал о двусторонней торговле России и Китая

Президент России Владимир Путин заявил, что двусторонняя торговля РФ и Китая сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей или почти 1,6 триллиона юаней. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:21

2024-05-15T01:21

2024-05-15T01:21

экономика

россия

китай

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что двусторонняя торговля РФ и Китая сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей или почти 1,6 триллиона юаней. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Будет правильнее сказать, что двусторонняя торговля сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей, или почти 1,6 триллиона юаней. Китай уже 13 лет занимает позицию нашего главного делового партнёра, а Россия в 2023 году поднялась сразу на 4-е место в рейтинге коммерческих контрагентов КНР", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20240312/torgovlya-1932483233.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, китай, владимир путин