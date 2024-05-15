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Тайвань отследил 45 воздушных судов китайской армии вблизи острова - РИА Новости, 15.05.2024
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05:40 15.05.2024 (обновлено: 05:56 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/tayvan-1946043149.html
Тайвань отследил 45 воздушных судов китайской армии вблизи острова
Тайвань отследил 45 воздушных судов китайской армии вблизи острова - РИА Новости, 15.05.2024
Тайвань отследил 45 воздушных судов китайской армии вблизи острова
Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали вблизи острова 45 воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), говорится в... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T05:40
2024-05-15T05:56
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
в мире
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали вблизи острова 45 воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), говорится в заявлении тайваньского оборонного ведомства. "С 6.00 вторника (1.00 мск) по 6.00 среды (вокруг Тайваня – ред.) были зафиксированы 45 воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая", - сообщает минобороны на своей странице в соцсети X. По данным министерства, 26 воздушных судов НОАК пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240426/tayvan-1942442078.html
https://ria.ru/20240423/tayvan-1941669315.html
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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, в мире
Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, В мире
Тайвань отследил 45 воздушных судов китайской армии вблизи острова

Минобороны Тайваня отследило 45 воздушных судов НОАК вблизи острова

© Фото : Министерство обороны РФКитайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали вблизи острова 45 воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), говорится в заявлении тайваньского оборонного ведомства.
"С 6.00 вторника (1.00 мск) по 6.00 среды (вокруг Тайваня – ред.) были зафиксированы 45 воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая", - сообщает минобороны на своей странице в соцсети X.
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По данным министерства, 26 воздушных судов НОАК пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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