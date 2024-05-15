https://ria.ru/20240515/tayvan-1946043149.html

Тайвань отследил 45 воздушных судов китайской армии вблизи острова

Тайвань отследил 45 воздушных судов китайской армии вблизи острова - РИА Новости, 15.05.2024

Тайвань отследил 45 воздушных судов китайской армии вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали вблизи острова 45 воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), говорится в... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T05:40

2024-05-15T05:40

2024-05-15T05:56

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

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в мире

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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали вблизи острова 45 воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), говорится в заявлении тайваньского оборонного ведомства. "С 6.00 вторника (1.00 мск) по 6.00 среды (вокруг Тайваня – ред.) были зафиксированы 45 воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая", - сообщает минобороны на своей странице в соцсети X. По данным министерства, 26 воздушных судов НОАК пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240426/tayvan-1942442078.html

https://ria.ru/20240423/tayvan-1941669315.html

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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, в мире