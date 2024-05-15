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На Авдеевском направлении отразили контратаку украинских войск - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/tankisty-1946041968.html
На Авдеевском направлении отразили контратаку украинских войск
На Авдеевском направлении отразили контратаку украинских войск - РИА Новости, 15.05.2024
На Авдеевском направлении отразили контратаку украинских войск
Танкисты группировки войск "Центр" отразили контратаку ВСУ на авдеевском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T05:04
2024-05-15T05:04
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
вооруженные силы украины
т-72 "урал"
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ЛУГАНСК, 15 мая – РИА Новости. Танкисты группировки войск "Центр" отразили контратаку ВСУ на авдеевском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "На авдеевском направлении экипажи танков Т-72 группировки войск "Центр" огнем с закрытых огневых позиций отразили очередную неудачную попытку ВСУ контратаковать позиции Вооруженных Сил России", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что военнослужащие получили координаты цели от расчётов БПЛА и, прибыв на заранее подготовленные огневые позиции, танкисты оперативно навелись на цель. "Огнём 125-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов на дальности до 10 километров успешно поразили район продвижения бронетехники националистов. Огонь танкисты наносили по целям на упреждение с постоянной корректировкой и контролем поражений целей операторами расчётов БПЛА, что позволило остановить и развернуть колонну бронетехники противника", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20240511/tanki-1945240961.html
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россия, донбасс, вооруженные силы украины, т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Т-72 "Урал"
На Авдеевском направлении отразили контратаку украинских войск

Танкисты группировки "Центр" отразили контратаку ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 мая – РИА Новости. Танкисты группировки войск "Центр" отразили контратаку ВСУ на авдеевском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"На авдеевском направлении экипажи танков Т-72 группировки войск "Центр" огнем с закрытых огневых позиций отразили очередную неудачную попытку ВСУ контратаковать позиции Вооруженных Сил России", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что военнослужащие получили координаты цели от расчётов БПЛА и, прибыв на заранее подготовленные огневые позиции, танкисты оперативно навелись на цель.
"Огнём 125-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов на дальности до 10 километров успешно поразили район продвижения бронетехники националистов. Огонь танкисты наносили по целям на упреждение с постоянной корректировкой и контролем поражений целей операторами расчётов БПЛА, что позволило остановить и развернуть колонну бронетехники противника", - пояснили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныТ-72 "Урал"
 
 
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