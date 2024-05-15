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На Западе заметили странную деталь в поведении Буданова* и Сырского - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:59 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/syrskiy-1946176118.html
На Западе заметили странную деталь в поведении Буданова* и Сырского
На Западе заметили странную деталь в поведении Буданова* и Сырского - РИА Новости, 15.05.2024
На Западе заметили странную деталь в поведении Буданова* и Сырского
Между главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым* и главкомом ВСУ Александром Сырским происходит открытое противостояние в Харькове, заявил британский... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:59
2024-05-15T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
александр сырский
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Между главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым* и главкомом ВСУ Александром Сырским происходит открытое противостояние в Харькове, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Сейчас идет открытая вражда между Будановым и генералом Сырским. По всей видимости, они по отдельности отправились в Харьков, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию каждый по своему плану", — отметил он.По словам эксперта, сейчас ВСУ в спешке отправили подкрепление на этот участок фронта. При этом Меркурис пояснил, что речь идет о подразделениях, впопыхах собранных из военных с разных участков фронта."Я не могу понять, как это может сработать, как можно выстроить правильную линию обороны или собрать значительные силы, чтобы сдержать русских, в спешке собирая войска из отдельных подразделений, которые не проходили совместную подготовку и, вероятно, не имеют четких структур командования и управления, чтобы работать сообща", — резюмировал он.В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946161122.html
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харьков
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в мире, харьков, харьковская область, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
На Западе заметили странную деталь в поведении Буданова* и Сырского

Меркурис: между Будановым и Сырским идет открытая борьба из-за Харькова

© Фото : Офис президента УкраиныГлавком ВСУ Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Между главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым* и главкомом ВСУ Александром Сырским происходит открытое противостояние в Харькове, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Сейчас идет открытая вражда между Будановым и генералом Сырским. По всей видимости, они по отдельности отправились в Харьков, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию каждый по своему плану", — отметил он.
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По словам эксперта, сейчас ВСУ в спешке отправили подкрепление на этот участок фронта. При этом Меркурис пояснил, что речь идет о подразделениях, впопыхах собранных из военных с разных участков фронта.
"Я не могу понять, как это может сработать, как можно выстроить правильную линию обороны или собрать значительные силы, чтобы сдержать русских, в спешке собирая войска из отдельных подразделений, которые не проходили совместную подготовку и, вероятно, не имеют четких структур командования и управления, чтобы работать сообща", — резюмировал он.
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
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* Внесен в список террористов и экстремистов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская областьАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны Украины
 
 
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