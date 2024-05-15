https://ria.ru/20240515/syrskiy-1946072880.html

В Раде призвали изучить меры Сырского по обороне Харьковской области

В Раде призвали изучить меры Сырского по обороне Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2024

В Раде призвали изучить меры Сырского по обороне Харьковской области

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на фоне продвижения России на харьковском направлении призвал в Telegram-канале проанализировать действия главкома ВСУ РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:49

2024-05-15T10:49

2024-05-15T10:56

харьковская область

украина

алексей гончаренко

александр сырский

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на фоне продвижения России на харьковском направлении призвал в Telegram-канале проанализировать действия главкома ВСУ Александра Сырского по обороне Харьковской области. Накануне Гончаренко заявил, что в связи с продвижением РФ в Харьковской области должны начаться отставки, первым должен уйти министр обороны Украины Рустем Умеров. "План на 2024-й - выстоять. Удержаться. Что надо сделать прямо сейчас: уволить министра обороны; провести анализ действий главкома Сырского по обороне Харьковской области. Мы должны быстро делать выводы. В войне ресурсов мы проигрываем. Поэтому надо использовать ресурсы разумно. Не делайте "зубы дракона" (один из видов заграждений - ред.) и не бросайте их просто в кучу возле границы... Готовлю обращение к (спикеру Рады Руслану) Стефанчуку", - написал Гончаренко. Ранее Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

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харьковская область, украина, алексей гончаренко, александр сырский, верховная рада украины, в мире