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В Раде призвали изучить меры Сырского по обороне Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 15.05.2024 (обновлено: 10:56 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/syrskiy-1946072880.html
В Раде призвали изучить меры Сырского по обороне Харьковской области
В Раде призвали изучить меры Сырского по обороне Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2024
В Раде призвали изучить меры Сырского по обороне Харьковской области
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на фоне продвижения России на харьковском направлении призвал в Telegram-канале проанализировать действия главкома ВСУ РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:49
2024-05-15T10:56
харьковская область
украина
алексей гончаренко
александр сырский
верховная рада украины
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на фоне продвижения России на харьковском направлении призвал в Telegram-канале проанализировать действия главкома ВСУ Александра Сырского по обороне Харьковской области. Накануне Гончаренко заявил, что в связи с продвижением РФ в Харьковской области должны начаться отставки, первым должен уйти министр обороны Украины Рустем Умеров. "План на 2024-й - выстоять. Удержаться. Что надо сделать прямо сейчас: уволить министра обороны; провести анализ действий главкома Сырского по обороне Харьковской области. Мы должны быстро делать выводы. В войне ресурсов мы проигрываем. Поэтому надо использовать ресурсы разумно. Не делайте "зубы дракона" (один из видов заграждений - ред.) и не бросайте их просто в кучу возле границы... Готовлю обращение к (спикеру Рады Руслану) Стефанчуку", - написал Гончаренко. Ранее Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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харьковская область, украина, алексей гончаренко, александр сырский, верховная рада украины, в мире
Харьковская область, Украина, Алексей Гончаренко, Александр Сырский, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире
В Раде призвали изучить меры Сырского по обороне Харьковской области

Гончаренко призвал изучить меры Сырского по обороне Харьковской области

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на фоне продвижения России на харьковском направлении призвал в Telegram-канале проанализировать действия главкома ВСУ Александра Сырского по обороне Харьковской области.
Накануне Гончаренко заявил, что в связи с продвижением РФ в Харьковской области должны начаться отставки, первым должен уйти министр обороны Украины Рустем Умеров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Россия всегда возвращает свое: очередь за Харьковом?
14 мая, 08:00
"План на 2024-й - выстоять. Удержаться. Что надо сделать прямо сейчас: уволить министра обороны; провести анализ действий главкома Сырского по обороне Харьковской области. Мы должны быстро делать выводы. В войне ресурсов мы проигрываем. Поэтому надо использовать ресурсы разумно. Не делайте "зубы дракона" (один из видов заграждений - ред.) и не бросайте их просто в кучу возле границы... Готовлю обращение к (спикеру Рады Руслану) Стефанчуку", - написал Гончаренко.
Ранее Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
"Один из самых тяжелых моментов для Украины". На Западе началась паника
13 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаАлексей ГончаренкоАлександр СырскийВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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