https://ria.ru/20240515/svyaschenniki-1946213498.html

В РПЦ надеются решить вопрос о правовом статусе священников в армии

В РПЦ надеются решить вопрос о правовом статусе священников в армии - РИА Новости, 15.05.2024

В РПЦ надеются решить вопрос о правовом статусе священников в армии

В РПЦ надеются "завершить процесс изменения правового статуса священника в армии", заявил председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:38

2024-05-15T17:38

2024-05-15T17:38

религия

россия

андрей белоусов

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. В РПЦ надеются "завершить процесс изменения правового статуса священника в армии", заявил председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).Его поздравление по случаю назначения Андрея Белоусова на пост министра обороны было опубликовано в Telegram-канале синодального отдела."Сердечно поздравляю вас с назначением на высокий и ответственный пост министра обороны Российской Федерации. Являясь опытным государственным деятелем, эффективным руководителем, настоящим профессионалом и человеком твердых моральных принципов, вы заслужили доверие президента России и наших сограждан, для которых очевидно социально-экономическое развитие страны за минувшие годы, несмотря на сложные внешние вызовы. Эти успехи стали возможны, безусловно, благодаря слаженной работе кабинета министров, и в том числе вашей деятельности на посту первого вице-премьера", - написал митрополит Кирилл.Он отметил, что между Минобороны и Русской церковью сложился "высокий уровень диалога и сотрудничества". "Надеюсь, что наше взаимодействие продолжится и в дальнейшем и, Богу содействующу, мы сможем завершить процесс изменения правового статуса священника в армии", - подчеркнул глава синодального отдела.Архиерей рассказал, что в 2024 году празднуется 15-летие возрождения института военного духовенства. "Специальная военная операция показала нам возрастающую потребность военнослужащих в духовном окормлении и поддержке священниками. Сотни священнослужителей регулярно находятся на линии боевого соприкосновения вместе с воинами, разделяя все тяготы войны. Свою верность Богу и призванию некоторые засвидетельствовали ценой собственной жизни, погибнув при исполнении служебного долга", - заключил представитель РПЦ."Вопрос о социальных гарантиях - выплатах в случае ранения или смерти священникам – добровольцам, работающим в зоне СВО, пока не решен. И второй момент - как таковой статус военного духовенства в министерстве обороны и других силовых ведомствах не определен законодательно", - пояснил РИА Новости глава сектора по взаимодействию с обществом и СМИ синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами иерей Георгий Шабалов.В марте 2024 года президент России подписал указ, предусматривающий выплату 5 миллионов рублей в случае гибели и 3 миллионов - в случае увечья для гражданского персонала ВС РФ, федеральных органов, силовых структур, принимавших "непосредственное участие в обеспечении выполнения задач" в ходе СВО, либо участие в обеспечении выполнения задач на территории САР. Также выплата осуществляется "в случае смерти работников до истечения одного года со дня их увольнения со службы, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при обеспечении выполнения указанных задач".В беседе с РИА Новости иерей Шабалов тогда говорил, что указ президента РФ о выплатах для гражданского персонала ВС РФ при ранении или смерти в СВО распространяется и на штатное военное духовенство - священников, состоящих на должности помощника командира по работе с верующими. Также он тогда выразил надежду, что такие же выплаты будут предусмотрены и для священников-добровольцев, которых, по его словам, в зоне СВО большинство - такие священники фактически являются добровольцами, но для них государством не предусмотрены выплаты при ранении или смерти, как для других добровольцев.

https://ria.ru/20240515/svyaschennik-1946084987.html

https://ria.ru/20240515/lukyanov-1946207701.html

https://ria.ru/20240514/rpts-1945871419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, андрей белоусов, русская православная церковь, религия