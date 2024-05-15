https://ria.ru/20240515/svyaschennik-1946084987.html

Священник рассказал, как крестил Андрея Белоусова

Священник рассказал, как крестил Андрея Белоусова - РИА Новости, 15.05.2024

Священник рассказал, как крестил Андрея Белоусова

Андрей Белоусов, которого президент РФ Владимир Путин предложил назначить министром обороны, честный человек и настоящий патриот, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:23

2024-05-15T11:23

2024-05-15T11:23

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троицк

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андрей белоусов

религия

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Андрей Белоусов, которого президент РФ Владимир Путин предложил назначить министром обороны, честный человек и настоящий патриот, рассказал РИА Новости настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково (новая Москва) протоиерей Леонид Царевский, крестивший Белоусова.Андрей Белоусов, родившийся 17 марта 1959 года, крестился в 47 лет, следует из приходской газеты общины храма Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково (город Троицк). В номере за апрель-май 2007 года, опубликованном на сайте храма, указано, что "3 марта принял Святое Крещение Андрей Рэмович Белоусов, брат нашего прихожанина"."Когда он (Белоусов) покрестился, был просто одним из госслужащих. Потом иногда приезжал в гости, помогал в алтаре, исполнял некоторые обязанности алтарника. Служил алтарником (как пишут некоторые СМИ – ред.) – это громко сказано. Он уже несколько лет не был у нас. Мы по СМС поздравляем друг друга с праздниками", - сказал протоиерей Царевский.Священник высоко оценил моральные качества Белоусова. "Он очень хороший человек, честный, настоящий патриот, глубокий ученый-экономист, несколько книг написал – я их частично посмотрел, он дарил", - заключил собеседник агентства.

https://radiosputnik.ru/20240514/belousov-1946005973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, троицк, владимир путин, андрей белоусов, религия