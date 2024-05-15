https://ria.ru/20240515/svo-1946228398.html
Кадыров призвал направить все средства государства на СВО
Кадыров призвал направить все средства государства на СВО - РИА Новости, 15.05.2024
Кадыров призвал направить все средства государства на СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что во время спецоперации все силы и средства государства необходимо направить для безопасности России и ее населения. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:14
2024-05-15T18:14
2024-05-15T18:15
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 15 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что во время спецоперации все силы и средства государства необходимо направить для безопасности России и ее населения. Об этом Кадыров говорит на видео, опубликованном помощником главы Чечни Умаром Даудовым в сторис Instagram* (запрещена в России как экстремистская). "Во время военных действий все силы и средства нужно задействовать. …Все средства государства нужно направить для безопасности нашего государства и населения. …Поэтому молодые, государственные деятели и бизнес-элита - все в нашей республике задействованы для того, чтобы обеспечить тех ребят, которые воюют на территории СВО", - говорит Кадыров. На видео глава региона также сообщает, что министр Чечни по делам молодёжи Ахмат Кадыров передал 10 автомобилей и 10 квадрокоптеров для отправки на территорию СВО.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html
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рамзан кадыров, россия
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Россия
Кадыров призвал направить все средства государства на СВО
Кадыров: все силы и средства государства нужно направить на СВО
ГРОЗНЫЙ, 15 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что во время спецоперации все силы и средства государства необходимо направить для безопасности России и ее населения.
Об этом Кадыров говорит на видео, опубликованном помощником главы Чечни Умаром Даудовым в сторис Instagram* (запрещена в России как экстремистская).
"Во время военных действий все силы и средства нужно задействовать. …Все средства государства нужно направить для безопасности нашего государства и населения. …Поэтому молодые, государственные деятели и бизнес-элита - все в нашей республике задействованы для того, чтобы обеспечить тех ребят, которые воюют на территории СВО", - говорит Кадыров.
На видео глава региона также сообщает, что министр Чечни по делам молодёжи Ахмат Кадыров передал 10 автомобилей и 10 квадрокоптеров для отправки на территорию СВО.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.