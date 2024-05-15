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Подразделения группировки "Запад" отразили десять контратак - РИА Новости, 15.05.2024
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13:16 15.05.2024 (обновлено: 13:38 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/svo-1946122066.html
Подразделения группировки "Запад" отразили десять контратак
Подразделения группировки "Запад" отразили десять контратак - РИА Новости, 15.05.2024
Подразделения группировки "Запад" отразили десять контратак
Войска Украины за сутки потеряли до 190 человек и предприняли 10 безуспешных контратак в зоне ответственности группировки российских войск "Запад", сообщили в... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:16
2024-05-15T13:38
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли до 190 человек и предприняли 10 безуспешных контратак в зоне ответственности группировки российских войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Семеновка и Надия Луганской Народной Республики. Отражены десять контратак подразделений 21-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Макеевка и Новоегоровка Луганской Народной Республики."ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 122-мм боевую машину РСЗО "Град", 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также 105-мм орудие М119 производства США", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Запад" отразили десять контратак

МО: подразделения группировки "Запад" отразили десять контратак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли до 190 человек и предприняли 10 безуспешных контратак в зоне ответственности группировки российских войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Семеновка и Надия Луганской Народной Республики. Отражены десять контратак подразделений 21-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Макеевка и Новоегоровка Луганской Народной Республики.
"ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 122-мм боевую машину РСЗО "Град", 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также 105-мм орудие М119 производства США", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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