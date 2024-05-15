https://ria.ru/20240515/svo-1946122066.html

Подразделения группировки "Запад" отразили десять контратак

Подразделения группировки "Запад" отразили десять контратак - РИА Новости, 15.05.2024

Подразделения группировки "Запад" отразили десять контратак

Войска Украины за сутки потеряли до 190 человек и предприняли 10 безуспешных контратак в зоне ответственности группировки российских войск "Запад", сообщили в... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:16

2024-05-15T13:16

2024-05-15T13:38

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли до 190 человек и предприняли 10 безуспешных контратак в зоне ответственности группировки российских войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Семеновка и Надия Луганской Народной Республики. Отражены десять контратак подразделений 21-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Макеевка и Новоегоровка Луганской Народной Республики."ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 122-мм боевую машину РСЗО "Град", 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также 105-мм орудие М119 производства США", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)