https://ria.ru/20240515/svo-1946072449.html

Нижегородский итальянец отправился по контракту на СВО

Нижегородский итальянец отправился по контракту на СВО - РИА Новости, 15.05.2024

Нижегородский итальянец отправился по контракту на СВО

Нижегородец с российским и итальянским гражданством стал участником специальной военной операции, чтобы отдать долг стране, в которой живет, сообщил Дом... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:48

2024-05-15T10:48

2024-05-15T10:58

специальная военная операция на украине

россия

италия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Нижегородец с российским и итальянским гражданством стал участником специальной военной операции, чтобы отдать долг стране, в которой живет, сообщил Дом народного единства. "У 19-летнего бойца с позывным Эцио двойное гражданство: родился в Италии, но в возрасте пяти лет вернулся с матерью на ее родину – в Нижний Новгород. Прожив в России почти 15 лет, молодой человек признается, что именно эту страну считает своей настоящей родиной", - говорится в сообщении. Военный контракт Эцио заключил в октябре 2023 года после дополнительной проверки. В общей сложности вся процедура заняла около двух недель. На военной службе молодой человек продолжает получать образование – дистанционно-заочно учится в колледже по специальности "право и организация социального обеспечения". Недавно он приехал домой в учебный отпуск. В дальнейшем он планирует получить высшее образование - как участнику СВО ему будет легче попасть в вуз. У молодого бойца дома остались бабушка, мать и брат. И для него большое значение имеет поддержка близких. "Я помогаю семье и коплю на квартиру. Денежное довольствие получаю вовремя, день в день", - приводятся в сообщении слова Эцио. По своей службе Эцио хорошо знаком с вопросами продовольственного обеспечения участников спецоперации – работает с документами по реализации продуктов. Говорит, что питание у бойцов разнообразное, есть варианты готовых продуктов и требующих приготовления. В дальнейшем, предполагает военнослужащий, вместе с продовольственным складом его подразделение может быть переведено ближе к линии боевого соприкосновения. Молодой боец говорит, что к этому готов. "Я живу в России и хочу отдать долг родине. Я хотел быть ближе к своим товарищам, у меня много друзей на СВО", - рассказал Эцио.

https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1944223266.html

https://ria.ru/20240515/mobilizatsiya-1946055385.html

россия

италия

нижний новгород

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россия, италия, нижний новгород