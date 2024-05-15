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Нижегородский итальянец отправился по контракту на СВО - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 15.05.2024 (обновлено: 10:58 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/svo-1946072449.html
Нижегородский итальянец отправился по контракту на СВО
Нижегородский итальянец отправился по контракту на СВО - РИА Новости, 15.05.2024
Нижегородский итальянец отправился по контракту на СВО
Нижегородец с российским и итальянским гражданством стал участником специальной военной операции, чтобы отдать долг стране, в которой живет, сообщил Дом... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:48
2024-05-15T10:58
специальная военная операция на украине
россия
италия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Нижегородец с российским и итальянским гражданством стал участником специальной военной операции, чтобы отдать долг стране, в которой живет, сообщил Дом народного единства. "У 19-летнего бойца с позывным Эцио двойное гражданство: родился в Италии, но в возрасте пяти лет вернулся с матерью на ее родину – в Нижний Новгород. Прожив в России почти 15 лет, молодой человек признается, что именно эту страну считает своей настоящей родиной", - говорится в сообщении. Военный контракт Эцио заключил в октябре 2023 года после дополнительной проверки. В общей сложности вся процедура заняла около двух недель. На военной службе молодой человек продолжает получать образование – дистанционно-заочно учится в колледже по специальности "право и организация социального обеспечения". Недавно он приехал домой в учебный отпуск. В дальнейшем он планирует получить высшее образование - как участнику СВО ему будет легче попасть в вуз. У молодого бойца дома остались бабушка, мать и брат. И для него большое значение имеет поддержка близких. "Я помогаю семье и коплю на квартиру. Денежное довольствие получаю вовремя, день в день", - приводятся в сообщении слова Эцио. По своей службе Эцио хорошо знаком с вопросами продовольственного обеспечения участников спецоперации – работает с документами по реализации продуктов. Говорит, что питание у бойцов разнообразное, есть варианты готовых продуктов и требующих приготовления. В дальнейшем, предполагает военнослужащий, вместе с продовольственным складом его подразделение может быть переведено ближе к линии боевого соприкосновения. Молодой боец говорит, что к этому готов. "Я живу в России и хочу отдать долг родине. Я хотел быть ближе к своим товарищам, у меня много друзей на СВО", - рассказал Эцио.
https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1944223266.html
https://ria.ru/20240515/mobilizatsiya-1946055385.html
россия
италия
нижний новгород
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россия, италия, нижний новгород
Специальная военная операция на Украине, Россия, Италия, Нижний Новгород
Нижегородский итальянец отправился по контракту на СВО

Нижегородец с двойным гражданством стал участником СВО, чтобы отдать долг стране

© Фото : АНО "Дом народного единства"Нижегородец с российским и итальянским гражданством стал участником СВО
Нижегородец с российским и итальянским гражданством стал участником СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : АНО "Дом народного единства"
Нижегородец с российским и итальянским гражданством стал участником СВО
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Нижегородец с российским и итальянским гражданством стал участником специальной военной операции, чтобы отдать долг стране, в которой живет, сообщил Дом народного единства.
"У 19-летнего бойца с позывным Эцио двойное гражданство: родился в Италии, но в возрасте пяти лет вернулся с матерью на ее родину – в Нижний Новгород. Прожив в России почти 15 лет, молодой человек признается, что именно эту страну считает своей настоящей родиной", - говорится в сообщении.
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Военный контракт Эцио заключил в октябре 2023 года после дополнительной проверки. В общей сложности вся процедура заняла около двух недель. На военной службе молодой человек продолжает получать образование – дистанционно-заочно учится в колледже по специальности "право и организация социального обеспечения". Недавно он приехал домой в учебный отпуск. В дальнейшем он планирует получить высшее образование - как участнику СВО ему будет легче попасть в вуз.
У молодого бойца дома остались бабушка, мать и брат. И для него большое значение имеет поддержка близких. "Я помогаю семье и коплю на квартиру. Денежное довольствие получаю вовремя, день в день", - приводятся в сообщении слова Эцио.
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По своей службе Эцио хорошо знаком с вопросами продовольственного обеспечения участников спецоперации – работает с документами по реализации продуктов. Говорит, что питание у бойцов разнообразное, есть варианты готовых продуктов и требующих приготовления. В дальнейшем, предполагает военнослужащий, вместе с продовольственным складом его подразделение может быть переведено ближе к линии боевого соприкосновения. Молодой боец говорит, что к этому готов.
"Я живу в России и хочу отдать долг родине. Я хотел быть ближе к своим товарищам, у меня много друзей на СВО", - рассказал Эцио.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияИталияНижний Новгород
 
 
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