https://ria.ru/20240515/suverennyy_kurs-1946031506.html
Путин назвал суверенный курс России и Китая стратегически правильным
Путин назвал суверенный курс России и Китая стратегически правильным - РИА Новости, 15.05.2024
Путин назвал суверенный курс России и Китая стратегически правильным
Президент России Владимир Путин заявил, что результаты РФ и Китая на фоне экономических неурядиц на Западе подтверждают, что выбранный суверенный курс -... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:53
2024-05-15T01:53
2024-05-15T01:53
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что результаты РФ и Китая на фоне экономических неурядиц на Западе подтверждают, что выбранный суверенный курс - правильный. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Такие результаты на фоне глобальной турбулентности и экономических неурядиц на Западе в очередной раз подтверждают, что выбранный нами суверенный курс, следование национальным интересам – стратегически правильный", - заявил российский лидер.
https://ria.ru/20231120/kitay-1910518514.html
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россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
Путин назвал суверенный курс России и Китая стратегически правильным
Путин: неурядицы на Западе говорят о правильном суверенном курсе России и Китая