https://ria.ru/20240515/suverennyy_kurs-1946031506.html

Путин назвал суверенный курс России и Китая стратегически правильным

Путин назвал суверенный курс России и Китая стратегически правильным - РИА Новости, 15.05.2024

Путин назвал суверенный курс России и Китая стратегически правильным

Президент России Владимир Путин заявил, что результаты РФ и Китая на фоне экономических неурядиц на Западе подтверждают, что выбранный суверенный курс -... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:53

2024-05-15T01:53

2024-05-15T01:53

россия

китай

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что результаты РФ и Китая на фоне экономических неурядиц на Западе подтверждают, что выбранный суверенный курс - правильный. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Такие результаты на фоне глобальной турбулентности и экономических неурядиц на Западе в очередной раз подтверждают, что выбранный нами суверенный курс, следование национальным интересам – стратегически правильный", - заявил российский лидер.

https://ria.ru/20231120/kitay-1910518514.html

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китай

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россия, китай, владимир путин