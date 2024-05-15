https://ria.ru/20240515/sunak-1946220353.html

Сунак выразил поддержку премьеру Словакии Фицо

Сунак выразил поддержку премьеру Словакии Фицо - РИА Новости, 15.05.2024

Сунак выразил поддержку премьеру Словакии Фицо

Премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что потрясен новостями о покушении на его словацкого коллегу Роберта Фицо, выразил поддержку ему и его семье. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:54

2024-05-15T17:54

2024-05-15T17:54

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украина

словакия

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роберт фицо

риши сунак

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покушение на премьер-министра словакии фицо

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что потрясен новостями о покушении на его словацкого коллегу Роберта Фицо, выразил поддержку ему и его семье. Покушение на Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. "Потрясен этими ужасными новостями. Все наши мысли с премьер-министром Фицо и его семьёй", - написал Сунак на своей странице в соцсети X. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание Pluska сообщало, что состояние премьера Словакии очень серьезное. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/fitso-1946203105.html

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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T17:54 true PT0M12S

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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, риши сунак, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо