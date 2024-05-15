Сунак выразил поддержку премьеру Словакии Фицо
Сунак заявил, что потрясен новостями о покушении на словацкого премьера Фицо
© AP Photo / TASR/Jan KroslákМедики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что потрясен новостями о покушении на его словацкого коллегу Роберта Фицо, выразил поддержку ему и его семье.
Покушение на Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу.
"Потрясен этими ужасными новостями. Все наши мысли с премьер-министром Фицо и его семьёй", - написал Сунак на своей странице в соцсети X.
Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание Pluska сообщало, что состояние премьера Словакии очень серьезное.
© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.