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Сунак выразил поддержку премьеру Словакии Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
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17:54 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/sunak-1946220353.html
Сунак выразил поддержку премьеру Словакии Фицо
Сунак выразил поддержку премьеру Словакии Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
Сунак выразил поддержку премьеру Словакии Фицо
Премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что потрясен новостями о покушении на его словацкого коллегу Роберта Фицо, выразил поддержку ему и его семье. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:54
2024-05-15T17:54
в мире
украина
словакия
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роберт фицо
риши сунак
нато
покушение на премьер-министра словакии фицо
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что потрясен новостями о покушении на его словацкого коллегу Роберта Фицо, выразил поддержку ему и его семье. Покушение на Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. "Потрясен этими ужасными новостями. Все наши мысли с премьер-министром Фицо и его семьёй", - написал Сунак на своей странице в соцсети X. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание Pluska сообщало, что состояние премьера Словакии очень серьезное. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, риши сунак, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Риши Сунак, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Сунак выразил поддержку премьеру Словакии Фицо

Сунак заявил, что потрясен новостями о покушении на словацкого премьера Фицо

© AP Photo / TASR/Jan KroslákМедики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что потрясен новостями о покушении на его словацкого коллегу Роберта Фицо, выразил поддержку ему и его семье.
Покушение на Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу.
"Потрясен этими ужасными новостями. Все наши мысли с премьер-министром Фицо и его семьёй", - написал Сунак на своей странице в соцсети X.
Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание Pluska сообщало, что состояние премьера Словакии очень серьезное.
© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Фицо находится в состоянии, угрожающем жизни, заявили в партии
Вчера, 17:04
 
В миреУкраинаСловакияРоссияРоберт ФицоРиши СунакНАТОПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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