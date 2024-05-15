https://ria.ru/20240515/sumy-1946040821.html

В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2024

В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T04:45

2024-05-15T04:45

2024-05-15T04:45

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240514/podpole-1945767319.html

https://ria.ru/20240313/vzryv-1932624021.html

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в мире, украина, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины