https://ria.ru/20240515/sudya-1946113038.html
СМИ: в Польше заочно арестовали судью Шмидта, выехавшего в Белоруссию
СМИ: в Польше заочно арестовали судью Шмидта, выехавшего в Белоруссию - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ: в Польше заочно арестовали судью Шмидта, выехавшего в Белоруссию
Польский судья Томаш Шмидт, выехавший в Белоруссию, заочно арестован на три месяца, сообщает Польское телевидение. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:00
2024-05-15T13:00
2024-05-15T14:09
польша
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в мире
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варшава
минск
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ВАРШАВА, 15 мая – РИА Новости. Польский судья Томаш Шмидт, выехавший в Белоруссию, заочно арестован на три месяца, сообщает Польское телевидение."Суд удовлетворил заявление о применении временного ареста на срок три месяца в отношении бывшего судьи Томаша Шмидта", – говорится в сообщении.Ранее суд снял со Шмидта иммунитет.В свою очередь прокурор Артур Казновский сообщил журналистам, что прокуратура будет добиваться европейского ордера на арест в отношении Шмидта."Теперь он будет разыскиваться на национальном уровне, и после поступления документов (о заочном аресте – ред.) в прокуратуру будет немедленно объявлен в розыск. А затем будет сформулировано и направлено в окружной суд ходатайство о выдаче европейского ордера на арест", - сказал прокурор.Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
https://ria.ru/20240514/polsha-1945874295.html
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польша, белоруссия, в мире, томаш шмидт (судья), варшава, минск
Польша, Белоруссия, В мире, Томаш Шмидт (судья), Варшава, Минск
СМИ: в Польше заочно арестовали судью Шмидта, выехавшего в Белоруссию
TVP: суд в Польше заочно арестовал на три месяца судью, выехавшего в Белоруссию
ВАРШАВА, 15 мая – РИА Новости. Польский судья Томаш Шмидт, выехавший в Белоруссию, заочно арестован на три месяца, сообщает Польское телевидение.
"Суд удовлетворил заявление о применении временного ареста на срок три месяца в отношении бывшего судьи Томаша Шмидта", – говорится в сообщении.
Ранее суд снял со Шмидта иммунитет.
В свою очередь прокурор Артур Казновский сообщил журналистам, что прокуратура будет добиваться европейского ордера на арест в отношении Шмидта.
"Теперь он будет разыскиваться на национальном уровне, и после поступления документов (о заочном аресте – ред.) в прокуратуру будет немедленно объявлен в розыск. А затем будет сформулировано и направлено в окружной суд ходатайство о выдаче европейского ордера на арест", - сказал прокурор.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы
Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске
, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы
отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.