https://ria.ru/20240515/sudya-1946113038.html

СМИ: в Польше заочно арестовали судью Шмидта, выехавшего в Белоруссию

СМИ: в Польше заочно арестовали судью Шмидта, выехавшего в Белоруссию - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ: в Польше заочно арестовали судью Шмидта, выехавшего в Белоруссию

Польский судья Томаш Шмидт, выехавший в Белоруссию, заочно арестован на три месяца, сообщает Польское телевидение. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:00

2024-05-15T13:00

2024-05-15T14:09

польша

белоруссия

в мире

томаш шмидт (судья)

варшава

минск

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ВАРШАВА, 15 мая – РИА Новости. Польский судья Томаш Шмидт, выехавший в Белоруссию, заочно арестован на три месяца, сообщает Польское телевидение."Суд удовлетворил заявление о применении временного ареста на срок три месяца в отношении бывшего судьи Томаша Шмидта", – говорится в сообщении.Ранее суд снял со Шмидта иммунитет.В свою очередь прокурор Артур Казновский сообщил журналистам, что прокуратура будет добиваться европейского ордера на арест в отношении Шмидта."Теперь он будет разыскиваться на национальном уровне, и после поступления документов (о заочном аресте – ред.) в прокуратуру будет немедленно объявлен в розыск. А затем будет сформулировано и направлено в окружной суд ходатайство о выдаче европейского ордера на арест", - сказал прокурор.Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.

https://ria.ru/20240514/polsha-1945874295.html

польша

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варшава

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польша, белоруссия, в мире, томаш шмидт (судья), варшава, минск