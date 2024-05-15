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Суд отправил на лечение мужчину, пытавшегося задушить ребенка в Москве - РИА Новости, 15.05.2024
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11:36 15.05.2024 (обновлено: 11:37 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/sud-1946089244.html
Суд отправил на лечение мужчину, пытавшегося задушить ребенка в Москве
Суд отправил на лечение мужчину, пытавшегося задушить ребенка в Москве - РИА Новости, 15.05.2024
Суд отправил на лечение мужчину, пытавшегося задушить ребенка в Москве
Суд отправил на принудительное лечение мужчину, пытавшегося задушить ребенка в магазине в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:36
2024-05-15T11:37
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Суд отправил на принудительное лечение мужчину, пытавшегося задушить ребенка в магазине в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В начале января недавно приехавший в Россию иностранец схватил незнакомую девочку за шею и начал душить в магазине на юго-востоке Москвы; он был обезврежен отцом ребенка и очевидцами. Мужчину задержали, он, по информации СК, признал вину на допросе. Позднее он был арестован, в зале заседаний утверждал, что был сильно пьян и убивать не собирался, а хотел выйти на улицу и отпустить ее. Согласно выводам экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении, сообщала в начале апреля прокуратура. "Суд применил к 44-летнему мужчине, напавшему в магазине на малолетнюю девочку, меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа", - говорится в сообщении. Он признан виновным в покушении на убийство малолетнего, совершенном из хулиганских побуждений. В Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции в сообщении о его аресте указывалось, что гражданин Киргизии Жениш Токтосунов напал на ребенка в магазине "Мяснов" на Новочеркасском бульваре.
https://ria.ru/20240328/kriminal-1936202929.html
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происшествия, здоровье - общество, москва, россия, киргизия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Россия, Киргизия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отправил на лечение мужчину, пытавшегося задушить ребенка в Москве

Суд отправил на принудительное лечение напавшего на девочку в Москве иностранца

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramГражданин Киргизии, напавший на ребенка в магазине "Мяснов" на Новочеркасском бульваре в Москве, во время заседания в Люблинском районном суде
Гражданин Киргизии, напавший на ребенка в магазине Мяснов на Новочеркасском бульваре в Москве, во время заседания в Люблинском районном суде - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Гражданин Киргизии, напавший на ребенка в магазине "Мяснов" на Новочеркасском бульваре в Москве, во время заседания в Люблинском районном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Суд отправил на принудительное лечение мужчину, пытавшегося задушить ребенка в магазине в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В начале января недавно приехавший в Россию иностранец схватил незнакомую девочку за шею и начал душить в магазине на юго-востоке Москвы; он был обезврежен отцом ребенка и очевидцами. Мужчину задержали, он, по информации СК, признал вину на допросе. Позднее он был арестован, в зале заседаний утверждал, что был сильно пьян и убивать не собирался, а хотел выйти на улицу и отпустить ее. Согласно выводам экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении, сообщала в начале апреля прокуратура.
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"Суд применил к 44-летнему мужчине, напавшему в магазине на малолетнюю девочку, меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в покушении на убийство малолетнего, совершенном из хулиганских побуждений.
В Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции в сообщении о его аресте указывалось, что гражданин Киргизии Жениш Токтосунов напал на ребенка в магазине "Мяснов" на Новочеркасском бульваре.
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