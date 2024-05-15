https://ria.ru/20240515/stroitelstvo-1946234127.html

Волошин дал старт строительству новой школы и детского сада в Химках

Волошин дал старт строительству новой школы и детского сада в Химках - РИА Новости, 15.05.2024

Волошин дал старт строительству новой школы и детского сада в Химках

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с жителями дал старт строительству новой школы на 1100 мест и детского сада для 300 малышей, сообщает... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:01

2024-05-15T19:01

2024-05-15T19:01

химки

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с жителями дал старт строительству новой школы на 1100 мест и детского сада для 300 малышей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Объекты социнфраструктуры будут расположены на территории ЖК "Квартал Ивакино". Завершить строительство планируется в 2026 году. "Сегодня мы начинаем строить сразу два важных социальных объекта —школу и детский сад. Важно, что они будут отвечать всем современным нормам и требованиям: просторные классы, хорошее техническое оснащение. Все это необходимо для того, чтобы юные химчане росли и учились в комфортных условиях", — цитирует пресс-служба Волошина. Новая школа будет профицитной и позволит снизить нагрузку на уже имеющиеся учреждения образования. Центром притяжения станет просторный двухсветный актовый зал на 400 мест — здесь будут проходить различные мероприятия. Помимо учебных кабинетов в здании появятся помещения для групп продленного дня, мастерские по обработке ткани и работе с деревом и металлом. В школе предусмотрены два спортивных зала с душевыми и раздевалками, информационно-библиотечный центр с медиатекой и центром детских инициатив, медицинский блок с процедурной. Питание учеников организуют в двух столовых, суммарно рассчитанных на 550 мест. "Для меня, как для мамы ребенка, который в этом году пошел в первый класс важно, чтобы в школе были профильные классы, современное оборудование, соответствующая инфраструктура. Новая школа будет в шаговой доступности от нашего дома, поэтому будем решать вопрос о переходе", — сказала химчанка Анастасия Исакова. В детском саду общей площадью 5,1 тысячи квадратных метров появятся 12 групповых блоков — с игровой, спальней, раздевалкой, буфетной и санузлом. Воспитанники смогут заниматься музыкой и спортом в просторных залах, для развивающих занятий предусмотрена кружковая. Полноценное питание для детей будут готовить в пищеблоке, а медицинскую помощь предоставят в кабинете врача. "Оба здания запроектированы с учетом принципов комфорта и безопасности. К открытию учреждений все помещения меблируют и оснастят современным оборудованием. На прилегающих территориях социальных объектов также предусмотрено комплексное благоустройство", — рассказала директор кластера группы "Самолет" Нина Федулова. В рамках проекта к 2032 году в жилом комплексе появятся три детских сада в общей сложности на 950 мест, две школы суммарно для 2200 учеников, поликлиника на 300 посещений в смену и физкультурно-оздоровительный комплекс.

https://ria.ru/20240405/rekonstruktsiya-1938080891.html

https://ria.ru/20231121/detskiy_sad-1910927362.html

https://ria.ru/20231110/detskiy_sad-1908742856.html

химки

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), московская область (подмосковье)