https://ria.ru/20240515/spetsoperatsiya-1946036145.html

Боец рассказал, как отступающие под Харьковом ВСУ обстреливают гражданских

Боец рассказал, как отступающие под Харьковом ВСУ обстреливают гражданских - РИА Новости, 15.05.2024

Боец рассказал, как отступающие под Харьковом ВСУ обстреливают гражданских

Украинская артиллерия сразу после отступления ВСУ со своих позиций в Харьковской области наносит удары по мирному населению в оставленных населенных пунктах,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T03:05

2024-05-15T03:05

2024-05-15T03:39

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

харьков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg

ПЫЛЬНАЯ (Харьковская обл.), 15 мая - РИА Новости. Украинская артиллерия сразу после отступления ВСУ со своих позиций в Харьковской области наносит удары по мирному населению в оставленных населенных пунктах, рассказал РИА Новости штурмовик группировки войск "Север" с позывным "Вин"."Нет военных объектов (Пыльное, Харьковская область — ред.), противник пытается нас найти обстрелами, обстреливает и пристреливает дороги, дома и улицы, полностью весь поселок. Кассеты (кассетные боеприпасы — Прим. ред.) запускают, "Грады" (реактивная система залпового огня — Прим. ред.) работают", — сказал боец с позывным "Вин".Собеседник агентства отметил, что артиллерия ВСУ начала отрабатывать примерно через час после оставления позиций."Им безразлично, они как животные, можно сказать так. Им без разницы, кого уничтожать: бабушки, дедушки, дети — без разницы", — добавил боец.Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.Генштаб ВСУ вечером во вторник заявил, что украинские военные были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в районе города Волчанск.

https://ria.ru/20240514/vsu-1946022005.html

https://ria.ru/20240514/vsu-1945940354.html

харьковская область

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, вооруженные силы украины, харьков, в мире