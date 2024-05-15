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Боец рассказал, как отступающие под Харьковом ВСУ обстреливают гражданских - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:05 15.05.2024 (обновлено: 03:39 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/spetsoperatsiya-1946036145.html
Боец рассказал, как отступающие под Харьковом ВСУ обстреливают гражданских
Боец рассказал, как отступающие под Харьковом ВСУ обстреливают гражданских - РИА Новости, 15.05.2024
Боец рассказал, как отступающие под Харьковом ВСУ обстреливают гражданских
Украинская артиллерия сразу после отступления ВСУ со своих позиций в Харьковской области наносит удары по мирному населению в оставленных населенных пунктах,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T03:05
2024-05-15T03:39
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
харьков
в мире
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ПЫЛЬНАЯ (Харьковская обл.), 15 мая - РИА Новости. Украинская артиллерия сразу после отступления ВСУ со своих позиций в Харьковской области наносит удары по мирному населению в оставленных населенных пунктах, рассказал РИА Новости штурмовик группировки войск "Север" с позывным "Вин".&quot;Нет военных объектов (Пыльное, Харьковская область — ред.), противник пытается нас найти обстрелами, обстреливает и пристреливает дороги, дома и улицы, полностью весь поселок. Кассеты (кассетные боеприпасы — Прим. ред.) запускают, &quot;Грады&quot; (реактивная система залпового огня — Прим. ред.) работают&quot;, — сказал боец с позывным &quot;Вин&quot;.Собеседник агентства отметил, что артиллерия ВСУ начала отрабатывать примерно через час после оставления позиций."Им безразлично, они как животные, можно сказать так. Им без разницы, кого уничтожать: бабушки, дедушки, дети — без разницы", — добавил боец.Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.Генштаб ВСУ вечером во вторник заявил, что украинские военные были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в районе города Волчанск.
https://ria.ru/20240514/vsu-1946022005.html
https://ria.ru/20240514/vsu-1945940354.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, харьков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Харьков, В мире
Боец рассказал, как отступающие под Харьковом ВСУ обстреливают гражданских

Боец ВС России: отступая в Харьковской области, ВСУ обстреливают мирных жителей

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЫЛЬНАЯ (Харьковская обл.), 15 мая - РИА Новости. Украинская артиллерия сразу после отступления ВСУ со своих позиций в Харьковской области наносит удары по мирному населению в оставленных населенных пунктах, рассказал РИА Новости штурмовик группировки войск "Север" с позывным "Вин".
«

"Нет военных объектов (Пыльное, Харьковская область — ред.), противник пытается нас найти обстрелами, обстреливает и пристреливает дороги, дома и улицы, полностью весь поселок. Кассеты (кассетные боеприпасы — Прим. ред.) запускают, "Грады" (реактивная система залпового огня — Прим. ред.) работают", — сказал боец с позывным "Вин".

Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Генштаб ВСУ заявил о "маневре" на "более выгодные позиции" под Волчанском
Вчера, 23:59
Собеседник агентства отметил, что артиллерия ВСУ начала отрабатывать примерно через час после оставления позиций.
"Им безразлично, они как животные, можно сказать так. Им без разницы, кого уничтожать: бабушки, дедушки, дети — без разницы", — добавил боец.
Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.
Генштаб ВСУ вечером во вторник заявил, что украинские военные были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в районе города Волчанск.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Ситуация под Харьковом остается сложной для Украины, заявили в ВСУ
Вчера, 17:10
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныХарьковВ мире
 
 
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