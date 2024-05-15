https://ria.ru/20240515/sotskontrakt-1946130387.html

Более 5 тысяч жителей Новосибирской области открыли бизнес по соцконтракту

Более 5 тысяч жителей Новосибирской области открыли бизнес по соцконтракту - РИА Новости, 15.05.2024

Более 5 тысяч жителей Новосибирской области открыли бизнес по соцконтракту

В Новосибирской области с 2010 года действует мера поддержки по социальному контракту, порядка 33 тысяч граждан уже обратились за такой помощью, из них более 5... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:22

2024-05-15T14:22

2024-05-15T14:22

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Новосибирской области с 2010 года действует мера поддержки по социальному контракту, порядка 33 тысяч граждан уже обратились за такой помощью, из них более 5 тысяч человек начали заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, сообщает пресс-служба правительства региона. Заместитель начальника управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Радич рассказал, что государственная мера поддержки – соцконтракт – помогает любимое дело превратить в профессию, которая приносит доход. "Максимальный размер выделяемого финансирования на открытие собственного дела при заключении социального контракта – 350 тысяч рублей", - сказал Радич, его слова приводит пресс-служба. Так, предпринимательница Ольга Трапезникова воспользовалась данной поддержкой. Находясь в отпуске по уходу за ребенком, она решила сменить профессию и обратилась в центр социальной поддержки населения, после чего заключила социальный контракт. На полученные средства женщина открыла собственный кабинет маникюра и педикюра. Она оплатила аренду помещения, приобрела кресло и аппарат для педикюра, а также расходные материалы. Для оформления социального контракта необходимо обратиться в центры социальной поддержки населения, МФЦ или подать заявление через портал Госуслуг.

https://ria.ru/20240226/superkompyuter-1929466276.html

https://ria.ru/20230922/proizvoditelnost-1897948414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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