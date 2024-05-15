https://ria.ru/20240515/sotrudnichestvo-1946228816.html

Sputnik расширяет сотрудничество с Ираком

Sputnik расширяет сотрудничество с Ираком - РИА Новости, 15.05.2024

Sputnik расширяет сотрудничество с Ираком

Информационное агентство и радио Sputnik и Иракское информационное агентство INA договорились об обмене контентом на английском и арабском языках. Для Sputnik... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:15

2024-05-15T18:15

2024-05-15T18:15

организация исламского сотрудничества

ирак

россия — исламский мир: kazanforum 2024

sputnik

республика татарстан (татарстан)

казань

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и Иракское информационное агентство INA договорились об обмене контентом на английском и арабском языках. Для Sputnik соглашение стало вторым партнерским документом, подписанным со СМИ Ирака.Торжественная церемония подписания меморандума о сотрудничестве состоялась 15 мая на площадке XV Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum". Подписантом от Sputnik выступил директор по международному сотрудничеству Василий Пушков, от INA - генеральный директор Саттар Чиад Шариф Аль Ардави.Во время церемонии стороны также обсудили возможные векторы развития отношений и участие в совместных гуманитарных проектах.По итогам подписания Василий Пушков отметил: "Мы очень рады появлению нового партнера, особенно в такой стране как Ирак, многого ожидаем от этого меморандума. Это абсолютно закономерное продолжение нашего сотрудничества со странами исламского мира при поддержке Союза информационных агентств OIC".Его поддержал и его иракский коллега, генеральный директор INA Саттар Чиад Шариф Аль Ардави, заявив, что, "Меморандум о взаимопонимании, подписанный с информационным агентством Sputnik, расширит горизонты двустороннего сотрудничества в более широких масштабах", а также высоко оценил огромную роль, которую играет Sputnik в непредвзятом освещении событий.В рамках форума Василий Пушков также принял участие в медиа-экспертной сессии, посвященной 55-летнему юбилею Организации исламского сотрудничества "Основные тренды трансформации информационного поля в современном мире и странах ОИС".

https://ria.ru/20240425/sputnik-1942315636.html

ирак

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

организация исламского сотрудничества, ирак, россия — исламский мир: kazanforum 2024, sputnik, республика татарстан (татарстан), казань