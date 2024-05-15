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Sputnik расширяет сотрудничество с Ираком - РИА Новости, 15.05.2024
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18:15 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/sotrudnichestvo-1946228816.html
Sputnik расширяет сотрудничество с Ираком
Sputnik расширяет сотрудничество с Ираком - РИА Новости, 15.05.2024
Sputnik расширяет сотрудничество с Ираком
Информационное агентство и радио Sputnik и Иракское информационное агентство INA договорились об обмене контентом на английском и арабском языках. Для Sputnik... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:15
2024-05-15T18:15
организация исламского сотрудничества
ирак
россия — исламский мир: kazanforum 2024
sputnik
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и Иракское информационное агентство INA договорились об обмене контентом на английском и арабском языках. Для Sputnik соглашение стало вторым партнерским документом, подписанным со СМИ Ирака.Торжественная церемония подписания меморандума о сотрудничестве состоялась 15 мая на площадке XV Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum". Подписантом от Sputnik выступил директор по международному сотрудничеству Василий Пушков, от INA - генеральный директор Саттар Чиад Шариф Аль Ардави.Во время церемонии стороны также обсудили возможные векторы развития отношений и участие в совместных гуманитарных проектах.По итогам подписания Василий Пушков отметил: "Мы очень рады появлению нового партнера, особенно в такой стране как Ирак, многого ожидаем от этого меморандума. Это абсолютно закономерное продолжение нашего сотрудничества со странами исламского мира при поддержке Союза информационных агентств OIC".Его поддержал и его иракский коллега, генеральный директор INA Саттар Чиад Шариф Аль Ардави, заявив, что, "Меморандум о взаимопонимании, подписанный с информационным агентством Sputnik, расширит горизонты двустороннего сотрудничества в более широких масштабах", а также высоко оценил огромную роль, которую играет Sputnik в непредвзятом освещении событий.В рамках форума Василий Пушков также принял участие в медиа-экспертной сессии, посвященной 55-летнему юбилею Организации исламского сотрудничества "Основные тренды трансформации информационного поля в современном мире и странах ОИС".
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организация исламского сотрудничества, ирак, россия — исламский мир: kazanforum 2024, sputnik, республика татарстан (татарстан), казань
Организация исламского сотрудничества, Ирак, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, Sputnik, Республика Татарстан (Татарстан), Казань

Sputnik расширяет сотрудничество с Ираком

© РИА Новости / Ася СамойловаДиректор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и генеральный директор Иракского информационного агентства INA Саттар Чиад Шариф Аль Ардави
Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и генеральный директор Иракского информационного агентства INA Саттар Чиад Шариф Аль Ардави - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Ася Самойлова
Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и генеральный директор Иракского информационного агентства INA Саттар Чиад Шариф Аль Ардави
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и Иракское информационное агентство INA договорились об обмене контентом на английском и арабском языках. Для Sputnik соглашение стало вторым партнерским документом, подписанным со СМИ Ирака.
Торжественная церемония подписания меморандума о сотрудничестве состоялась 15 мая на площадке XV Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum". Подписантом от Sputnik выступил директор по международному сотрудничеству Василий Пушков, от INA - генеральный директор Саттар Чиад Шариф Аль Ардави.
Во время церемонии стороны также обсудили возможные векторы развития отношений и участие в совместных гуманитарных проектах.
© РИА Новости / Ася СамойловаПодписание меморандума о сотрудничестве между Sputnik и INA
Sputnik расширяет сотрудничество с Ираком - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Ася Самойлова
Подписание меморандума о сотрудничестве между Sputnik и INA
По итогам подписания Василий Пушков отметил: "Мы очень рады появлению нового партнера, особенно в такой стране как Ирак, многого ожидаем от этого меморандума. Это абсолютно закономерное продолжение нашего сотрудничества со странами исламского мира при поддержке Союза информационных агентств OIC".
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДиректор по международному сотрудничеству Василий Пушков на медиасессии KazanForum
Директор по международному сотрудничеству Василий Пушков на медиасессии KazanForum - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Директор по международному сотрудничеству Василий Пушков на медиасессии KazanForum
Его поддержал и его иракский коллега, генеральный директор INA Саттар Чиад Шариф Аль Ардави, заявив, что, "Меморандум о взаимопонимании, подписанный с информационным агентством Sputnik, расширит горизонты двустороннего сотрудничества в более широких масштабах", а также высоко оценил огромную роль, которую играет Sputnik в непредвзятом освещении событий.
В рамках форума Василий Пушков также принял участие в медиа-экспертной сессии, посвященной 55-летнему юбилею Организации исламского сотрудничества "Основные тренды трансформации информационного поля в современном мире и странах ОИС".
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Организация исламского сотрудничестваИракРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024SputnikРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
 
 
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