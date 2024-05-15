https://ria.ru/20240515/soglashenie-1946269942.html

Молдавский МИД прокомментировал соглашение с ЕС по безопасности

Молдавский МИД прокомментировал соглашение с ЕС по безопасности - РИА Новости, 15.05.2024

Молдавский МИД прокомментировал соглашение с ЕС по безопасности

Соглашение о партнерстве Молдавии с ЕС в сфере безопасности не означает, что в республику будут переброшены иностранные военные, заявил в среду министр... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:34

2024-05-15T20:34

2024-05-15T20:34

в мире

молдавия

украина

киев

михай попшой

евросоюз

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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Соглашение о партнерстве Молдавии с ЕС в сфере безопасности не означает, что в республику будут переброшены иностранные военные, заявил в среду министр иностранных дел страны Михай Попшой. Газета Financial Times во вторник со ссылкой на предложение Евросоюза сообщила, что Молдавия и ЕС на следующей неделе договорятся об углублении партнерства в сфере безопасности "до беспрецедентного уровня". "Это не зеркальное реагирование на какие-то определенные ситуации или опасности, мы знаем обо всех существующих угрозах. Это партнерство по факту создается для внедрения нашей стратегии национальной безопасности. Это соглашение не предполагает перебрасывание в Молдову иностранных военных. Этот документ не подписывается в этом ключе", — заявил Попшой журналистам, комментируя углубление партнерства с ЕС. По его словам, текст документа будет обнародован в ближайшее время, чтобы избежать любых спекуляций. "Это политическое соглашение, которое охватывает уже существующее сотрудничество. Абсолютно ничего выходящего за рамки тут нет. Это партнерство, которое окажет нам помощь, этот документ будет полезен для Молдавии, он не нарушает никаких законов и полностью вписывается в рамки нашей конституции", — заверил министр. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240515/moldaviya-1946143819.html

https://ria.ru/20240228/europa-1930092224.html

молдавия

украина

киев

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в мире, молдавия, украина, киев, михай попшой, евросоюз