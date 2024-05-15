https://ria.ru/20240515/sochi-1946054529.html

В Сочи произошло массовое ДТП

В Сочи произошло массовое ДТП - РИА Новости, 15.05.2024

В Сочи произошло массовое ДТП

Telegram-канале пресс-службы спасения города. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T09:09

2024-05-15T09:09

2024-05-15T09:09

происшествия

сочи

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СОЧИ, 15 мая – РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Лазаревском районе Сочи, пострадали пять человек, их отвезли в городскую больницу, сообщили в Telegram-канале пресс-службы спасения города. Уточняется, что ДТП с участием четырёх машин произошло в районе санаторно-курортного комплекса "Аквалоо", на улице Декабристов, 169. "Прибыв на место, сотрудники Службы спасения города Сочи устранили вторичные признаки ДТП: проверили и отсоединили все АКБ на повреждённых автомобилях, ликвидировав этим угрозу возгорания, и оцепили место происшествия. Пострадавших (5 человек) увезли в городскую больницу №4 до приезда спасателей", - говорится в сообщении службы спасения Сочи.

https://ria.ru/20240513/avtobus-1945645006.html

сочи

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происшествия, сочи