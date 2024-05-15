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В Сочи произошло массовое ДТП - РИА Новости, 15.05.2024
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09:09 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/sochi-1946054529.html
В Сочи произошло массовое ДТП
В Сочи произошло массовое ДТП - РИА Новости, 15.05.2024
В Сочи произошло массовое ДТП
Telegram-канале пресс-службы спасения города. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:09
2024-05-15T09:09
происшествия
сочи
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СОЧИ, 15 мая – РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Лазаревском районе Сочи, пострадали пять человек, их отвезли в городскую больницу, сообщили в Telegram-канале пресс-службы спасения города. Уточняется, что ДТП с участием четырёх машин произошло в районе санаторно-курортного комплекса "Аквалоо", на улице Декабристов, 169. &quot;Прибыв на место, сотрудники Службы спасения города Сочи устранили вторичные признаки ДТП: проверили и отсоединили все АКБ на повреждённых автомобилях, ликвидировав этим угрозу возгорания, и оцепили место происшествия. Пострадавших (5 человек) увезли в городскую больницу №4 до приезда спасателей&quot;, - говорится в сообщении службы спасения Сочи.
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происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
В Сочи произошло массовое ДТП

Служба спасения: пять человек пострадали в массовом ДТП в Сочи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 15 мая – РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Лазаревском районе Сочи, пострадали пять человек, их отвезли в городскую больницу, сообщили в Telegram-канале пресс-службы спасения города.
Уточняется, что ДТП с участием четырёх машин произошло в районе санаторно-курортного комплекса "Аквалоо", на улице Декабристов, 169.
«

"Прибыв на место, сотрудники Службы спасения города Сочи устранили вторичные признаки ДТП: проверили и отсоединили все АКБ на повреждённых автомобилях, ликвидировав этим угрозу возгорания, и оцепили место происшествия. Пострадавших (5 человек) увезли в городскую больницу №4 до приезда спасателей", - говорится в сообщении службы спасения Сочи.

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