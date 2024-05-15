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Эстония приняла закон, позволяющий направить Украине активы России - РИА Новости, 15.05.2024
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15:25 15.05.2024 (обновлено: 15:38 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/smi-1946162431.html
Эстония приняла закон, позволяющий направить Украине активы России
Эстония приняла закон, позволяющий направить Украине активы России - РИА Новости, 15.05.2024
Эстония приняла закон, позволяющий направить Украине активы России
Парламент Эстонии принял закон, который позволяет направить Украине замороженные российские активы, сообщает в среду издание Postimees. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:25
2024-05-15T15:38
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Парламент Эстонии принял закон, который позволяет направить Украине замороженные российские активы, сообщает в среду издание Postimees.По информации издания, за принятие закона проголосовали 65 членов парламента, против – три.Отмечается, что закон позволяет использовать замороженные активы "в качестве предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине". Решение об использовании активов в качестве предоплаты принимает эстонский МИД в ходе административного производства, пишет издание.После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240218/aktivy-1928127464.html
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эстония, киев, россия, украина, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, в мире
Эстония, Киев, Россия, Украина, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, В мире
Эстония приняла закон, позволяющий направить Украине активы России

Парламент Эстонии принял закон, который позволяет направить Киеву активы России

CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de TallinПорт Таллина
Порт Таллина - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de Tallin
Порт Таллина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Парламент Эстонии принял закон, который позволяет направить Украине замороженные российские активы, сообщает в среду издание Postimees.
По информации издания, за принятие закона проголосовали 65 членов парламента, против – три.
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Отмечается, что закон позволяет использовать замороженные активы "в качестве предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине". Решение об использовании активов в качестве предоплаты принимает эстонский МИД в ходе административного производства, пишет издание.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
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Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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ЭстонияКиевРоссияУкраинаСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearВ мире
 
 
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