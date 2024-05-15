https://ria.ru/20240515/smartfon-1945580176.html

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: съемка быстро движущихся предметов

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: съемка быстро движущихся предметов - РИА Новости, 15.05.2024

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: съемка быстро движущихся предметов

Не прошло и месяца с начала продаж в Китае, как начался предзаказ на новую линейку HUAWEI Pura 70 в России — на ее самой вершине HUAWEI Pura 70 Ultra (Алтра)... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:41

2024-05-15T12:41

2024-05-15T12:41

технологии

россия

гаджеты

смартфоны

huawei technologies

наука

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Не прошло и месяца с начала продаж в Китае, как начался предзаказ на новую линейку HUAWEI Pura 70 в России — на ее самой вершине HUAWEI Pura 70 Ultra (Алтра). Модель вобрала в себя лучшие решения P-серии, и получила много нового. Что из себя представляет "флагман флагманов", выясняем в обзоре РИА Новости.ДизайнP-серия смартфонов HUAWEI внешне всегда выделялась на фоне конкурентов — дизайнеры руководствовались принципами минимализма, оригинальности и чистоты линий. В Pura отказались от привычных геометрических мотивов, сюда привнесен дух новаторства. Серия HUAWEI Pura 70 открывает новую главу в истории смартфонов HUAWEI, наследуя интеллектуальные технологии мобильной фотографии и уникальную эстетику смартфонов серии P.Треугольный дизайн модулей камеры символизирует движение вперед. Этот элемент отображает новые тренды в дизайне смартфонов.Вообще, цветовых решений дизайнеры для HUAWEI Pura 70 Ultra (Алтра) приготовили много — на тест к нам попал коричневый вариант. Но какой бы цвет вы не выбрали, отделка задней спинки будет из экокожи. Это приятный на ощупь материал с рельефной текстурой: крупный смартфон в руке лежит надежно. Производитель обещает, что экокожа прочная и смартфон не потеряет лоска от ежедневного использования.В тиснении задней панели угадывается звездный узор. Дизайнеры заявляют, что их вдохновило мерцание огней на воде ночью. В целом, HUAWEI Pura 70 Ultra выглядит, как устройство премиального уровня.Новинка получила весьма интересной формы переднюю стеклянную панель — здесь использован не классический "водопад" на боковых гранях, а четыре закругленных стороны экрана. Само стекло, это износостойкий Kunlun Crystal Armor. В нем применена технология сопротивления царапинам, в которой используется аморфный алмазоподобный углерод с повышенной прозрачностью. "Из коробки" на него нанесена качественная защитная пленка, много защиты не бывает.Наконец, HUAWEI Pura 70 Ultra защищен от пыли и влаги по классу IP68. Сертификация позволяет, например, снимать фото и видео на смартфон под водой.КамераФото- и видеовозможности HUAWEI Pura 70 Ultra — это то, о чем еще долго будут говорить на рынке смартфонов. Производитель дал флагману крайне интересный блок камер. В основной с разрешением 50 Мп использован дюймовый датчик со стабилизацией изображения со сдвигом датчика и выдвижной объектив с переменной диафрагмой f/1.6-4.0. Подумал производитель и о надежности конструкции — объектив прошел тестирование, выдержав 300 000 циклов. Камера также обладает полимерным слоем из жидкого силикона, который закрывает пространство при выдвижении объектива и обеспечивает допзащиту.В HUAWEI настроили механизм выдвижения с помощью переменной частоты, чтобы придать высокочастотному звуку приятный механический тон, имитирующий звук профессионального фотооборудования. А еще, основной сенсор получил поддержку технологии XD Motion Engine: благодаря ей камера способна делать четкие снимки объектов, движущихся со скоростью до 300 км/ч.Вторая камера — это сенсор на 50 Мп, который расположен за перископным телеобъективом перископа с оптической стабилизацией изображения и 35-кратным макрозумом. Данный датчик еще и выполняет функцию макросъемки, позволяя приближаться к объекту на расстоянии до 5 см в режиме супермакро с 35-кратным увеличением. "Ширик" оснащен сенсором на 40 Мп, имеет автофокус и также может быть использован для макросъемки. Наконец, в селфи-камере используется датчик на 13 Мп с автофокусом. Здесь есть три режима фокусного расстояния — 0,6х, 0,8х и 1х.Основная камера позволяет делать великолепные фотографии днем, с превосходной резкостью по всей площади и даже размытием фона. Энтузиастам понравится чрезвычайно короткая выдержка — телефон способен делать несколько изображений при каждом нажатии затвора, а затем объединять снимки вместе для создания сверхчеткого изображения. Ночные фото также поражают своей детализацией, ночной режим безошибочно выделяет участки в тени и обрабатывает точечные источники света.Сенсор со сверхширокоугольной линзой обеспечивает отличное качество снимков — фокусировка и светосила линзы позволяют получать качественные снимки, у которых практически нет "мягкости" по краям кадра, присущего "ширикам".Отдельное внимание производитель уделил цветокору фотографий. При разработке серии HUAWEI Pura 70 инженеры Huawei выбрали конкретные диапазоны оттенков в различных сценариях путем взаимного подтверждения теоретического анализа и экспериментов с участием людей. После восстановления естественного цвета в исходной версии изображения интенсивность оттенка и насыщенность цвета адаптивно регулируются с помощью трех различных фильтров: яркого, колоритного и монохромного.HUAWEI Pura 70 Ultra способен писать видео в максимальном качестве 4K/60 fps, причем переключаясь на все сенсоры. Да что говорить, тут даже фронталка умеет записывать ролики в таком режиме.ДисплейЭкран смартфона получил даже отдельное название — HUAWEI X-True Hi-Res. Технически, это 6,8-дюймовый LTPO OLED с цветовым покрытием 1B, разрешением 1260 x 2844 пикселей, максимальной частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 2500 нит.Яркости у HUAWEI Pura 70 Ultra действительно не просто много, а очень много — экран не слепнет даже под прямыми солнечными лучами, содержимое дисплея остается четко видимым.Технология LTPO предполагает наличие адаптивной частоты обновления матрицы от 1 до 120 Гц. И действительно, Pura 70 Ultra интеллектуально "подходит" к этому вопросу — например, в режиме Always On Display (всегда включенный) смартфон выдаст 1 Гц, чтобы экономить заряд. А в игре, где нужна максимальная плавность картинки, 120 Гц.В дисплее применен высокочастотная ШИМ-пульсация (1440 Гц) — иными словами, с эффектом неприятного мерцания экрана пользователь здесь не столкнется.Производительность и коммуникацииВ России доступна единственная версия смартфона с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти — так, ОЗУ выполнена по стандарту LPDDR5X, который обеспечивает сверхбыстрый отклик системы.HUAWEI Pura 70 Ultra достался набор современных интерфейсов и коммуникаций — 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и россыпь навигационных стандартов. Не забыт инфракрасный порт для управления бытовой техникой. Многие оценят и быстрый порт USB Type-C 3.1.Pura 70 Ultra работает под управлением оболочки EMUI 14.2. Новая версия оболочки получила дополнительные фишки. Так, здесь появилось иное обновление интерактивного интерфейса. Система может фиксировать область, куда направлен взгляд пользователя в режиме реального времени, для создания приятного и динамичного взаимодействия пользователя с интерфейсом с помощью интерактивной темы смартфона. Можно выбрать из множества треугольных форм или красочных стикеров, а затем складывать их вместе, чтобы создать персонализированные и динамичные обои.HUAWEI Pura 70 Ultra умеет распознавать жесты пользователя. Сценариев использования функции на основе ИИ немало — к примеру, можно просматривать видео и веб-страницы одним взмахом руки, не прикасаясь к экрану.Пристальное внимание в EMUI 14.2 уделено вопросу безопасности. На распознавание лица завязана функция интеллектуального скрытия информации — сведения уведомлений будут отображаться только если владелец смотрит на экран смартфона. Если система обнаружит, что на экран помимо владельца смотрит кто-либо еще, сведения уведомлений будут автоматически скрыты. Выделенный центр защиты дает пользователям общую информацию о состоянии безопасности устройства. В нем можно проверить текущее состояние безопасности устройства или функционирование хранилища паролей.Звук, безопасность и автономностьПо качеству звучания HUAWEI Pura 70 Ultra стереопары можно сравнить с качественной портативной аудиоколонкой — здесь есть басы, нет провала по средним, а высокие частоты приятно звучат.Сканер отпечатка пальцев здесь оптический подэкранный — считывание дактилоскопии происходило быстро и безошибочно. Придраться можно лишь к его относительно низкому расположению, у нижней рамки экрана.И хоть смартфон тонкий (толщина корпуса составляет 8,4 мм), емкость аккумулятора составила 5200 мАч — энергоэффективный процессор вместе с оптимизацией свое дело сделали. HUAWEI Pura 70 Ultra способен проработать больше одного дня на единственной зарядке. Проводная зарядка HUAWEI SuperCharge мощностью 100 Вт позволяет за 15 минут зарядить батарейку до 40%, а за 30 минут — до 70%. Беспроводная зарядка, если приобрести специальный блок, может заряжать Pura 70 Ultra с мощностью 80 Вт.ИтогоHUAWEI Pura 70 Ultra уже доступен для предзаказа. При его оформлении, производитель подарит покупателю четыре бонуса: беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds Pro 3, магнитный чехол, расширенную на три месяца гарантию, а также купон на бесплатную замену стекла в течение первых трех месяцев после покупки (акция).Версия 16/512 ГБ оценена в 129 999 рублей. За эти деньги покупатель получит смартфон флагманского класса с интересным "железом" и камерами, открывающими простор для творчества.Информации об организаторе акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте.Реклама, ООО "Техкомпания Хуавэй", ОГРН 1027739023212, г. Москва, Крылатская ул., 17, корп. 2, erid:F7NfYUJCUneLrX2SG3dy

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, гаджеты, смартфоны, huawei technologies