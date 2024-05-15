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Парламент Словакии усилит меры безопасности после покушения на премьера - РИА Новости, 15.05.2024
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19:39 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/slovakiya-1946259822.html
Парламент Словакии усилит меры безопасности после покушения на премьера
Парламент Словакии усилит меры безопасности после покушения на премьера - РИА Новости, 15.05.2024
Парламент Словакии усилит меры безопасности после покушения на премьера
Парламент Словакии усилит меры безопасности после покушения на премьера, заседания на этой неделе отменены, следует из заявления законодательного органа. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:39
2024-05-15T19:39
в мире
словакия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Парламент Словакии усилит меры безопасности после покушения на премьера, заседания на этой неделе отменены, следует из заявления законодательного органа. Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. По данным СМИ, Фицо получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость. "Парламент, реагируя на вооруженное нападение на премьера Словакии Роберта Фицо, усиливает меры безопасности", - говорится в сообщении на сайте парламента. Некоторые депутаты выразили опасения после случившегося, в этой связи также будут приняты меры по обеспечению их безопасности. Заседания парламента в настоящий момент приостановлены, на этой неделе проводиться уже не будут. Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20240515/slovakiya-1946247063.html
https://ria.ru/20240515/pokusheniya-1946216568.html
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в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Парламент Словакии усилит меры безопасности после покушения на премьера

Парламент Словакии отменил заседания на этой неделе после покушения на Фицо

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaМесто покушения на Роберта Фицо
Место покушения на Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Место покушения на Роберта Фицо
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Парламент Словакии усилит меры безопасности после покушения на премьера, заседания на этой неделе отменены, следует из заявления законодательного органа.
Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. По данным СМИ, Фицо получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость.
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"Парламент, реагируя на вооруженное нападение на премьера Словакии Роберта Фицо, усиливает меры безопасности", - говорится в сообщении на сайте парламента. Некоторые депутаты выразили опасения после случившегося, в этой связи также будут приняты меры по обеспечению их безопасности. Заседания парламента в настоящий момент приостановлены, на этой неделе проводиться уже не будут.
Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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В миреСловакияРоберт ФицоПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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