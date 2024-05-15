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"Не успели разглядеть". Кто стрелял в премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024
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19:31 15.05.2024 (обновлено: 19:50 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/slovakiya-1946247063.html
"Не успели разглядеть". Кто стрелял в премьера Словакии
"Не успели разглядеть". Кто стрелял в премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024
"Не успели разглядеть". Кто стрелял в премьера Словакии
На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение в городе Гандлова в 190 километрах от столицы. Он провел там в Доме культуры выездное заседание... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:31
2024-05-15T19:50
в мире
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россия
зузана чапутова
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роберт калиняк
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Михаил Катков, Виктор Жданов. На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение в городе Гандлова в 190 километрах от столицы. Он провел там в Доме культуры выездное заседание правительства, а затем вышел пообщаться с местными жителями и журналистами. По словам очевидцев, пока люди тянули к Фицо руки, чтобы поздороваться, один в толпе выкрикнул: "Робо, иди сюда" и трижды выстрелил в него.Три выстрелаОдни утверждают, что стрелявшему не меньше 70 лет, другие — чуть больше 50. Издание Aktuality.sk сообщает о "71-летнем жителе города Левице по фамилии Збрань", который, вероятно, на законных основаниях владел пистолетом. Пишет стихи — опубликовал несколько поэтических сборников. При этом в 2016-м сам работал охранником в торговом центре и стал жертвой нападения молодого человека, находившегося в состоянии наркотического опьянения.По мнению телеканала Markiza, речь может идти об известном словацком писателе Юрае Цинтуле. Активист либеральной партии, тоже с официально зарегистрированным оружием.О ранениях Фицо пока нет достоверной информации. По одним сведениям, он ранен в живот и грудь, по другим — в живот и руку. По словам медиков, состояние тяжелое. Главу государства на вертолете отправили в Братиславу. Его судьба решится в ближайшие часы, уточнили врачи.Действующий президент Зузана Чапутова, несмотря на личную неприязнь к премьеру, осудила "жестокое и безрассудное" нападение. "Я в шоке. Желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент", — сказала она. Оппозиционные партии отреагировали в том же духе. Избранный президент Петер Пеллегрини прервал свой зарубежный тур и возвращается на родину.По закону Словакии, если глава правительства надолго теряет работоспособность, его заменяет кто-то из четырех заместителей. Один из них — министр обороны Роберт Калиняк. Он из партии Smer, как и Фицо. Поэтому СМИ называют его наиболее вероятным и. о. премьера.Кто виноватЭто прокол охраны, считает Владимир Шевченко — начальник службы протокола президентов СССР и России Михаила Горбачева и Бориса Ельцина."Политики часто относятся к личной безопасности без должного внимания. Бывает, что охранники ведут себя слишком нагло, распускают руки и так далее. Это подрывает авторитет политика. С другой стороны, можно недожать — и тогда есть риск, что произойдет вот такая трагедия, как с Фицо. Почувствовать грань очень сложно", — объясняет он.Экс-начальник охраны Бориса Ельцина Александр Коржаков также сказал РИА Новости, что это провал службы безопасности. "Лучшая охрана — у глав России и США. Остальные со своими обязанностями справляются заметно хуже. Охранники Фицо должны были заранее подготовить улицу. Даже если политик спонтанно решил пообщаться с людьми, они как минимум обязаны были первыми выбежать и окружить всех плотным кольцом, удостоверившись, что премьеру ничего не угрожает", — говорит он.Дорога в ГандловуФицо возглавляет правительство Словакии уже в третий раз. В 2018-м в стране разразился политический кризис из-за убийства журналиста Яна Куциака, занимавшегося расследованием налоговых махинаций и связей итальянской мафии со словацким истеблишментом. Прокатилась волна антикоррупционных протестов. Фицо пришлось уйти в отставку.Два года назад он проходил по делу об организации преступной группировки экс-главы МВД Роберта Калиняка и адвоката Марека Пары. Прокуратура даже обращалась в парламент с просьбой снять с Фицо депутатский иммунитет. В мае 2023-го Зузана Чапутова усилила личную охрану: ей присылали конверты с патронами, а двум ее дочерям — письма с угрозами. Косвенно (без имени) президент обвинила в этом Фицо, который говорил, что она американский агент и "получает зарплату у Джорджа Сороса".В октябре 2023-го партия левых популистов "Курс — социальная демократия" (Smer) выиграла выборы с 23 процентами голосов, и Фицо вернулся в кресло премьера. Западные СМИ считают его "словацким Виктором Орбаном" из-за позиции по украинскому конфликту и отношениям с Россией. Фицо подчеркивал, что все началось не в 2022-м, а в 2014-м, когда "украинские нацисты и фашисты пришли в Донбасс убивать русских".Он осуждал предшественников за передачу ВСУ оружия и боеприпасов на 671 миллион евро, в том числе истребителей МиГ-29 и единственного имевшегося в армии ЗРК С-300. "Лучше десять лет вести мирные переговоры и прекратить военные действия, чем позволить украинцам и россиянам безрезультатно убивать друг друга еще десять лет", — говорил Фицо. Его кабмин не одобрил предложение предыдущего правительства об отправке очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.На встрече с главой киевского правительства Денисом Шмыгалем он пообещал только гуманитарную помощь. И дал понять, что Братислава не допустит вступления Украины в НАТО, так как это грозит мировой войной. По поводу присоединения к ЕС у него возражений нет.У Фицо сложились хорошие отношения с Орбаном. Он выступает за пересмотр соглашения с Вашингтоном о военном сотрудничестве, которое предоставляет ВВС США два словацких аэродрома. "Мы лишаемся суверенитета", — возмутился премьер.В феврале в Братиславе оппозиционные партии организовали многотысячные демонстрации против правительства Фицо. Предлог — предложение кабмина смягчить наказание за ряд экономических, коррупционных и имущественных преступлений. Премьер объяснил это фрустрацией, которая возникла у его политических противников после поражения на выборах. Уступать он не собирался. Брюссель пригрозил лишить Словакию доступа к фондам Евросоюза, если Фицо продолжит идти "по нелиберальному пути".
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в мире, словакия, сша, россия, зузана чапутова, роберт фицо, роберт калиняк, нато
В мире, Словакия, США, Россия, Зузана Чапутова, Роберт Фицо, Роберт Калиняк, НАТО
"Не успели разглядеть". Кто стрелял в премьера Словакии

Начальник охраны Ельцина указал на ошибки охраны Фицо

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции после заседания кабинета министров в городе Гандлова
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции после заседания кабинета министров в городе Гандлова - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Михаил Катков, Виктор Жданов. На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение в городе Гандлова в 190 километрах от столицы. Он провел там в Доме культуры выездное заседание правительства, а затем вышел пообщаться с местными жителями и журналистами. По словам очевидцев, пока люди тянули к Фицо руки, чтобы поздороваться, один в толпе выкрикнул: "Робо, иди сюда" и трижды выстрелил в него.

Три выстрела

Одни утверждают, что стрелявшему не меньше 70 лет, другие — чуть больше 50. Издание Aktuality.sk сообщает о "71-летнем жителе города Левице по фамилии Збрань", который, вероятно, на законных основаниях владел пистолетом. Пишет стихи — опубликовал несколько поэтических сборников. При этом в 2016-м сам работал охранником в торговом центре и стал жертвой нападения молодого человека, находившегося в состоянии наркотического опьянения.
© AP Photo / AFPTVЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / AFPTV
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
По мнению телеканала Markiza, речь может идти об известном словацком писателе Юрае Цинтуле. Активист либеральной партии, тоже с официально зарегистрированным оружием.
О ранениях Фицо пока нет достоверной информации. По одним сведениям, он ранен в живот и грудь, по другим — в живот и руку. По словам медиков, состояние тяжелое. Главу государства на вертолете отправили в Братиславу. Его судьба решится в ближайшие часы, уточнили врачи.
© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Действующий президент Зузана Чапутова, несмотря на личную неприязнь к премьеру, осудила "жестокое и безрассудное" нападение. "Я в шоке. Желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент", — сказала она. Оппозиционные партии отреагировали в том же духе. Избранный президент Петер Пеллегрини прервал свой зарубежный тур и возвращается на родину.
По закону Словакии, если глава правительства надолго теряет работоспособность, его заменяет кто-то из четырех заместителей. Один из них — министр обороны Роберт Калиняк. Он из партии Smer, как и Фицо. Поэтому СМИ называют его наиболее вероятным и. о. премьера.

Кто виноват

Это прокол охраны, считает Владимир Шевченко — начальник службы протокола президентов СССР и России Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.
"Политики часто относятся к личной безопасности без должного внимания. Бывает, что охранники ведут себя слишком нагло, распускают руки и так далее. Это подрывает авторитет политика. С другой стороны, можно недожать — и тогда есть риск, что произойдет вот такая трагедия, как с Фицо. Почувствовать грань очень сложно", — объясняет он.
© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaМесто покушения на Роберта Фицо
Место покушения на Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Место покушения на Роберта Фицо
Экс-начальник охраны Бориса Ельцина Александр Коржаков также сказал РИА Новости, что это провал службы безопасности. "Лучшая охрана — у глав России и США. Остальные со своими обязанностями справляются заметно хуже. Охранники Фицо должны были заранее подготовить улицу. Даже если политик спонтанно решил пообщаться с людьми, они как минимум обязаны были первыми выбежать и окружить всех плотным кольцом, удостоверившись, что премьеру ничего не угрожает", — говорит он.

Дорога в Гандлову

Фицо возглавляет правительство Словакии уже в третий раз. В 2018-м в стране разразился политический кризис из-за убийства журналиста Яна Куциака, занимавшегося расследованием налоговых махинаций и связей итальянской мафии со словацким истеблишментом. Прокатилась волна антикоррупционных протестов. Фицо пришлось уйти в отставку.
© AP Photo / TASR/Jan KroslákРаненного премьер-министра Роберта Фицо доставляют в больницу в Банска-Бистрице
Раненного премьер-министра Роберта Фицо доставляют в больницу в Банска-Бистрице - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Раненного премьер-министра Роберта Фицо доставляют в больницу в Банска-Бистрице
Два года назад он проходил по делу об организации преступной группировки экс-главы МВД Роберта Калиняка и адвоката Марека Пары. Прокуратура даже обращалась в парламент с просьбой снять с Фицо депутатский иммунитет. В мае 2023-го Зузана Чапутова усилила личную охрану: ей присылали конверты с патронами, а двум ее дочерям — письма с угрозами. Косвенно (без имени) президент обвинила в этом Фицо, который говорил, что она американский агент и "получает зарплату у Джорджа Сороса".
В октябре 2023-го партия левых популистов "Курс — социальная демократия" (Smer) выиграла выборы с 23 процентами голосов, и Фицо вернулся в кресло премьера. Западные СМИ считают его "словацким Виктором Орбаном" из-за позиции по украинскому конфликту и отношениям с Россией. Фицо подчеркивал, что все началось не в 2022-м, а в 2014-м, когда "украинские нацисты и фашисты пришли в Донбасс убивать русских".
© AP Photo / Radovan StoklasaЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Radovan Stoklasa
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Он осуждал предшественников за передачу ВСУ оружия и боеприпасов на 671 миллион евро, в том числе истребителей МиГ-29 и единственного имевшегося в армии ЗРК С-300. "Лучше десять лет вести мирные переговоры и прекратить военные действия, чем позволить украинцам и россиянам безрезультатно убивать друг друга еще десять лет", — говорил Фицо. Его кабмин не одобрил предложение предыдущего правительства об отправке очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.
На встрече с главой киевского правительства Денисом Шмыгалем он пообещал только гуманитарную помощь. И дал понять, что Братислава не допустит вступления Украины в НАТО, так как это грозит мировой войной. По поводу присоединения к ЕС у него возражений нет.
© AP Photo / TASR /Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с гражданами перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с гражданами перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
У Фицо сложились хорошие отношения с Орбаном. Он выступает за пересмотр соглашения с Вашингтоном о военном сотрудничестве, которое предоставляет ВВС США два словацких аэродрома. "Мы лишаемся суверенитета", — возмутился премьер.
В феврале в Братиславе оппозиционные партии организовали многотысячные демонстрации против правительства Фицо. Предлог — предложение кабмина смягчить наказание за ряд экономических, коррупционных и имущественных преступлений. Премьер объяснил это фрустрацией, которая возникла у его политических противников после поражения на выборах. Уступать он не собирался. Брюссель пригрозил лишить Словакию доступа к фондам Евросоюза, если Фицо продолжит идти "по нелиберальному пути".
 
В миреСловакияСШАРоссияЗузана ЧапутоваРоберт ФицоРоберт КалинякНАТО
 
 
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