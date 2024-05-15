Премьера Словакии Фицо ранили при стрельбе после заседания правительства
Pravda: премьера Словакии Фицо ранили при стрельбе на месте заседания кабмина
БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение после выездного заседания кабмина в городе Гандлова, сообщило местное издание Pravda.
"Нападавший стрелял несколько раз, он задержан полицией", — говорится в публикации.
© Фото : соцсетиЗадержанный на месте нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© Фото : соцсети
Задержанный на месте нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Гандлова находится на расстоянии 190 километров от Братиславы.
Информацию о покушение подтвердило МВД Словакии.
© PravdaПокушение на Роберта Фицо
© Pravda
Покушение на Роберта Фицо
По данным СМИ со ссылкой на свидетелей, инцидент произошел, когда политик вышел к общественности, после стрельбы он упал на землю. Его ранило в брюшную полость и грудь.
В партии Фицо Smer заявили, что премьер находится в состоянии, угрожающем жизни.
© Фото : соцсетиПолиция на месте нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© Фото : соцсети
Полиция на месте нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
При этом газета Denník N со ссылкой на источники утверждает обратное. Сообщается, что сначала премьеру оказали помощь в больнице в Гандлове, но затем доставили в другое медучреждение в краевом центре Банска Быстрица. В этот момент он был в сознании. Врачи стабилизировали его жизненные функции.
© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции после заседания кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции после заседания кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
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© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
2 из 3
© AP Photo / TASR /Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
3 из 3
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции после заседания кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 3
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
2 из 3
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
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Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
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