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Премьера Словакии Фицо ранили при стрельбе после заседания правительства - РИА Новости, 15.05.2024
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16:04 15.05.2024 (обновлено: 17:25 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/slovakiya-1946177711.html
Премьера Словакии Фицо ранили при стрельбе после заседания правительства
Премьера Словакии Фицо ранили при стрельбе после заседания правительства - РИА Новости, 15.05.2024
Премьера Словакии Фицо ранили при стрельбе после заседания правительства
На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение после выездного заседания кабмина в городе Гандлова, сообщило местное издание Pravda. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:04
2024-05-15T17:25
в мире
словакия
роберт фицо
братислава
украина
нато
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение после выездного заседания кабмина в городе Гандлова, сообщило местное издание Pravda."Нападавший стрелял несколько раз, он задержан полицией", — говорится в публикации.Информацию о покушение подтвердило МВД Словакии.По данным СМИ со ссылкой на свидетелей, инцидент произошел, когда политик вышел к общественности, после стрельбы он упал на землю. Его ранило в брюшную полость и грудь.В партии Фицо Smer заявили, что премьер находится в состоянии, угрожающем жизни.При этом газета Denník N со ссылкой на источники утверждает обратное. Сообщается, что сначала премьеру оказали помощь в больнице в Гандлове, но затем доставили в другое медучреждение в краевом центре Банска Быстрица. В этот момент он был в сознании. Врачи стабилизировали его жизненные функции.Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться. Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
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в мире, словакия, роберт фицо, братислава, украина, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Братислава, Украина, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Премьера Словакии Фицо ранили при стрельбе после заседания правительства

Pravda: премьера Словакии Фицо ранили при стрельбе на месте заседания кабмина

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БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение после выездного заседания кабмина в городе Гандлова, сообщило местное издание Pravda.
"Нападавший стрелял несколько раз, он задержан полицией", — говорится в публикации.
© Фото : соцсетиЗадержанный на месте нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержанный на месте нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : соцсети
Задержанный на месте нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Гандлова находится на расстоянии 190 километров от Братиславы.

Информацию о покушение подтвердило МВД Словакии.
© PravdaПокушение на Роберта Фицо
Покушение на Роберта Фицо
© Pravda
Покушение на Роберта Фицо
По данным СМИ со ссылкой на свидетелей, инцидент произошел, когда политик вышел к общественности, после стрельбы он упал на землю. Его ранило в брюшную полость и грудь.
В партии Фицо Smer заявили, что премьер находится в состоянии, угрожающем жизни.
© Фото : соцсетиПолиция на месте нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Полиция на месте нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : соцсети
Полиция на месте нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
При этом газета Denník N со ссылкой на источники утверждает обратное. Сообщается, что сначала премьеру оказали помощь в больнице в Гандлове, но затем доставили в другое медучреждение в краевом центре Банска Быстрица. В этот момент он был в сознании. Врачи стабилизировали его жизненные функции.
© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции после заседания кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции после заседания кабинета министров в городе Гандлова
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции после заседания кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 3
© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
2 из 3
© AP Photo / TASR /Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
3 из 3
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции после заседания кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 3
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
2 из 3
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
3 из 3
Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.
Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
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В миреСловакияРоберт ФицоБратиславаУкраинаНАТОПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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