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Премьера Словакии Фицо ранили при стрельбе после заседания правительства

Премьера Словакии Фицо ранили при стрельбе после заседания правительства - РИА Новости, 15.05.2024

Премьера Словакии Фицо ранили при стрельбе после заседания правительства

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение после выездного заседания кабмина в городе Гандлова, сообщило местное издание Pravda. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:04

2024-05-15T16:04

2024-05-15T17:25

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покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение после выездного заседания кабмина в городе Гандлова, сообщило местное издание Pravda."Нападавший стрелял несколько раз, он задержан полицией", — говорится в публикации.Информацию о покушение подтвердило МВД Словакии.По данным СМИ со ссылкой на свидетелей, инцидент произошел, когда политик вышел к общественности, после стрельбы он упал на землю. Его ранило в брюшную полость и грудь.В партии Фицо Smer заявили, что премьер находится в состоянии, угрожающем жизни.При этом газета Denník N со ссылкой на источники утверждает обратное. Сообщается, что сначала премьеру оказали помощь в больнице в Гандлове, но затем доставили в другое медучреждение в краевом центре Банска Быстрица. В этот момент он был в сознании. Врачи стабилизировали его жизненные функции.Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться. Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.

https://ria.ru/20230810/pokusheniya-1889244562.html

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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T16:04 true PT0M12S

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