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В Авдеевке нашли заминированные схроны ВСУ со взрывчаткой и патронами - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 15.05.2024 (обновлено: 07:16 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/skhron-1946046017.html
В Авдеевке нашли заминированные схроны ВСУ со взрывчаткой и патронами
В Авдеевке нашли заминированные схроны ВСУ со взрывчаткой и патронами - РИА Новости, 15.05.2024
В Авдеевке нашли заминированные схроны ВСУ со взрывчаткой и патронами
Заминированные схроны со взрывчаткой и патронами обнаружены в Авдеевке, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T07:06
2024-05-15T07:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
авдеевка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Заминированные схроны со взрывчаткой и патронами обнаружены в Авдеевке, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "УФСБ России по ДНР в ходе оперативно-боевых мероприятий в г. Авдеевка обнаружено несколько заминированных схронов, оставленных украинскими войсками при отступлении", - сообщили в ведомстве. В схронах обнаружены 33 килограмма тротила, 222 ручные гранаты, 25 мин различного типа, 121 гранатомётный выстрел, а также 22,1 тысячи патронов к стрелковому оружию. В ведомстве отметили, что сотрудниками ФСБ продолжаются оперативные мероприятия по демилитаризации и денацификации освобождаемых населённых пунктов ДНР.
https://ria.ru/20240213/mariupol-1926995262.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, авдеевка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Авдеевка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Авдеевке нашли заминированные схроны ВСУ со взрывчаткой и патронами

УФСБ по ДНР: в Авдеевке нашли заминированные схроны со взрывчаткой и патронами

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Заминированные схроны со взрывчаткой и патронами обнаружены в Авдеевке, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"УФСБ России по ДНР в ходе оперативно-боевых мероприятий в г. Авдеевка обнаружено несколько заминированных схронов, оставленных украинскими войсками при отступлении", - сообщили в ведомстве.
В схронах обнаружены 33 килограмма тротила, 222 ручные гранаты, 25 мин различного типа, 121 гранатомётный выстрел, а также 22,1 тысячи патронов к стрелковому оружию.
В ведомстве отметили, что сотрудниками ФСБ продолжаются оперативные мероприятия по демилитаризации и денацификации освобождаемых населённых пунктов ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияАвдеевкаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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