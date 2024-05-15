https://ria.ru/20240515/skhron-1946046017.html

В Авдеевке нашли заминированные схроны ВСУ со взрывчаткой и патронами

В Авдеевке нашли заминированные схроны ВСУ со взрывчаткой и патронами - РИА Новости, 15.05.2024

В Авдеевке нашли заминированные схроны ВСУ со взрывчаткой и патронами

Заминированные схроны со взрывчаткой и патронами обнаружены в Авдеевке, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T07:06

2024-05-15T07:06

2024-05-15T07:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

авдеевка

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Заминированные схроны со взрывчаткой и патронами обнаружены в Авдеевке, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "УФСБ России по ДНР в ходе оперативно-боевых мероприятий в г. Авдеевка обнаружено несколько заминированных схронов, оставленных украинскими войсками при отступлении", - сообщили в ведомстве. В схронах обнаружены 33 килограмма тротила, 222 ручные гранаты, 25 мин различного типа, 121 гранатомётный выстрел, а также 22,1 тысячи патронов к стрелковому оружию. В ведомстве отметили, что сотрудниками ФСБ продолжаются оперативные мероприятия по демилитаризации и денацификации освобождаемых населённых пунктов ДНР.

https://ria.ru/20240213/mariupol-1926995262.html

донецкая народная республика

россия

авдеевка

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донецкая народная республика, россия, авдеевка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)