"Плохая новость": в Польше испугались неожиданного сигнала от России
Аналитик Садловский назвал назначение Белоусова сигналом для Запада
Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова министром обороны России — плохая новость для Польши, а также сигнал для Запада о том, что Москва готова к долгосрочному конфликту, несмотря на санкции, заявил изданию Gazeta.pl адъюнкт Варшавского университета, доктор Михал Садловский.
Как говорится в статье, смена министра обороны в России "произошла неожиданно", при этом признаков того, что это решение было импульсивным, нет — скорее всего, дело обстоит с точностью до наоборот: "это рациональное решение с целью интенсификации усилий в военной сфере".
"Для Кремля это хорошее и продуманное решение. Для Польши и Запада в целом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, это плохая новость", — утверждает Садловский.
По его словам, Белоусов принадлежит к "блоку экономистов", которые с начала конфликта зарекомендовали себя как работоспособные и эффективные специалисты. Как заявил аналитик, именно они в значительной степени ответственны за то, что первоначальный шок от санкций не привел к краху российского гражданского сектора экономики и финансов.
"Данное назначение следует рассматривать в том числе как <…> сигнал Западу о том, что Россия готова к долгосрочным вооруженным усилиям, и введенные против нее санкции ей в этом не помешают", — добавил он.
Президент Владимир Путин во вторник подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, включая указ о назначении Белоусова министром обороны. Сайт Минобороны обновил страницу с данными о руководстве ведомства, главой министерства на портале теперь указан Белоусов.
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12 мая, 21:43