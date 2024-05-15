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"Плохая новость": в Польше испугались неожиданного сигнала от России - РИА Новости, 15.05.2024
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03:50 15.05.2024
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"Плохая новость": в Польше испугались неожиданного сигнала от России
"Плохая новость": в Польше испугались неожиданного сигнала от России - РИА Новости, 15.05.2024
"Плохая новость": в Польше испугались неожиданного сигнала от России
Назначение Андрея Белоусова министром обороны России — плохая новость для Польши, а также сигнал для Запада о том, что Москва готова к долгосрочному конфликту,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T03:50
2024-05-15T03:50
в мире
россия
польша
андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова министром обороны России — плохая новость для Польши, а также сигнал для Запада о том, что Москва готова к долгосрочному конфликту, несмотря на санкции, заявил изданию Gazeta.pl адъюнкт Варшавского университета, доктор Михал Садловский.Как говорится в статье, смена министра обороны в России "произошла неожиданно", при этом признаков того, что это решение было импульсивным, нет — скорее всего, дело обстоит с точностью до наоборот: "это рациональное решение с целью интенсификации усилий в военной сфере"."Для Кремля это хорошее и продуманное решение. Для Польши и Запада в целом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, это плохая новость", — утверждает Садловский.По его словам, Белоусов принадлежит к "блоку экономистов", которые с начала конфликта зарекомендовали себя как работоспособные и эффективные специалисты. Как заявил аналитик, именно они в значительной степени ответственны за то, что первоначальный шок от санкций не привел к краху российского гражданского сектора экономики и финансов."Данное назначение следует рассматривать в том числе как &lt;…&gt; сигнал Западу о том, что Россия готова к долгосрочным вооруженным усилиям, и введенные против нее санкции ей в этом не помешают", — добавил он.Президент Владимир Путин во вторник подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, включая указ о назначении Белоусова министром обороны. Сайт Минобороны обновил страницу с данными о руководстве ведомства, главой министерства на портале теперь указан Белоусов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240514/belousov-1945883245.html
https://ria.ru/20240512/belousov-1944108621.html
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в мире, россия, польша, андрей белоусов, владимир путин
В мире, Россия, Польша, Андрей Белоусов, Владимир Путин
"Плохая новость": в Польше испугались неожиданного сигнала от России

Аналитик Садловский назвал назначение Белоусова сигналом для Запада

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова министром обороны России — плохая новость для Польши, а также сигнал для Запада о том, что Москва готова к долгосрочному конфликту, несмотря на санкции, заявил изданию Gazeta.pl адъюнкт Варшавского университета, доктор Михал Садловский.
Как говорится в статье, смена министра обороны в России "произошла неожиданно", при этом признаков того, что это решение было импульсивным, нет — скорее всего, дело обстоит с точностью до наоборот: "это рациональное решение с целью интенсификации усилий в военной сфере".
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"Для Кремля это хорошее и продуманное решение. Для Польши и Запада в целом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, это плохая новость", — утверждает Садловский.
По его словам, Белоусов принадлежит к "блоку экономистов", которые с начала конфликта зарекомендовали себя как работоспособные и эффективные специалисты. Как заявил аналитик, именно они в значительной степени ответственны за то, что первоначальный шок от санкций не привел к краху российского гражданского сектора экономики и финансов.
"Данное назначение следует рассматривать в том числе как <…> сигнал Западу о том, что Россия готова к долгосрочным вооруженным усилиям, и введенные против нее санкции ей в этом не помешают", — добавил он.
Президент Владимир Путин во вторник подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, включая указ о назначении Белоусова министром обороны. Сайт Минобороны обновил страницу с данными о руководстве ведомства, главой министерства на портале теперь указан Белоусов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Биография Андрея Белоусова
12 мая, 21:43
 
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