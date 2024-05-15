https://ria.ru/20240515/shvetsiya-1946048954.html

Министр обороны Швеции оценил возможность отправки войск на Украину

Министр обороны Швеции оценил возможность отправки войск на Украину - РИА Новости, 15.05.2024

Министр обороны Швеции оценил возможность отправки войск на Украину

Швеция не планирует отправлять личный состав на Украину, но оставляет за собой возможность рассмотреть такой вариант, если он будет предложен союзниками по... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T07:56

2024-05-15T07:56

2024-05-15T09:07

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Швеция не планирует отправлять личный состав на Украину, но оставляет за собой возможность рассмотреть такой вариант, если он будет предложен союзниками по НАТО, заявил шведский министр обороны Пол Йонсон. "Здесь и сейчас нет конкретного предложения. Если (оно - ред.) появится, мы сможем принять его на рассмотрение", - приводит слова Йонсона издание Breaking Defense. Ранее газета Aftonbladet в дискуссионной статье министра обороны Швеции Пола Йонсона и представителей шведского парламента сообщала, что Швеция выделит дополнительные $28 млн на оборону и получит $85 млн при перераспределении. Деньги выделялись на "укрепление обороноспособности страны". Также газета Dagens Nyheter сообщала, что шведская оборонная промышленность находится на подъёме в свете увеличения заказов для поставок вооружения и боеприпасов Украине, а также в процессе перевооружения. Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240425/nato-1942347859.html

https://ria.ru/20240306/shvetsiya-1931445395.html

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в мире, украина, швеция, россия, эммануэль макрон, нато