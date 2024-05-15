https://ria.ru/20240515/shtrafy-1946057096.html

Центр биометрических технологий опроверг использование ЕБС для штрафов

Центр биометрических технологий опроверг использование ЕБС для штрафов - РИА Новости, 15.05.2024

Центр биометрических технологий опроверг использование ЕБС для штрафов

Центр биометрических технологий (оператор Единой биометрической системы) опроверг возможность использования ЕБС для того, чтобы упросить привлечение граждан к... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T09:27

2024-05-15T09:27

2024-05-15T09:37

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Центр биометрических технологий (оператор Единой биометрической системы) опроверг возможность использования ЕБС для того, чтобы упросить привлечение граждан к административной ответственности и автоматически налагать штрафы: это запрещено законом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБТ. Ранее в среду "Известия" со ссылкой на материалы заседания комиссии Госсовета РФ написали, что комиссия поручила Минцифры проработать вопрос об установлении личности нарушителя по фото- и видеоматериалам при помощи Единой биометрической системы и упрощение процедуры привлечения к административной ответственности. Как отмечает издание, камеры с искусственным интеллектом будут использоваться для наложения автоматических штрафов. "По закону Единая биометрическая система не может использоваться для "упрощения" привлечения граждан к административной ответственности, выявления нарушителей или "автоматического" наложения штрафов", - сообщили в ЦБТ. В пресс-службе отметили, что биометрия, которая хранится в системе, не используется в сервисах видеоаналитики или системах "безопасного города". Там ЕБС не работает: система не может распознать и идентифицировать пользователя, пока он сам не обратится с запросом на предоставление сервиса. "Также следует помнить, что регистрация данных в ЕБС происходит исключительно добровольно, а для обработки данных в ЕБС требуется согласие гражданина. Принуждение к сдаче биометрических персональных данных запрещено законом, равно как и дискриминация тех, кто решил не регистрировать биометрию", - добавили в ЦБТ.

https://ria.ru/20231109/identifikatsiya-1908290911.html

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общество, технологии, россия