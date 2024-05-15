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Блогера Потапенко* оштрафовали на 30 тысяч рублей
Блогера Потапенко* оштрафовали на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 15.05.2024
Блогера Потапенко* оштрафовали на 30 тысяч рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей российского блогера и предпринимателя Дмитрия Потапенко* (признан в РФ иноагентом) за распространение в сети... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:07
2024-05-15T19:07
2024-05-15T19:07
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москва
иноагент
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей российского блогера и предпринимателя Дмитрия Потапенко* (признан в РФ иноагентом) за распространение в сети материалов без указания иноагентского статуса, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Потапенко* Дмитрий Валерьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного пунктом 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Судом назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Потапенко* внесли в реестр иностранных агентов в январе текущего года. Как отмечали в Минюсте, он "был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой политике. Он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений иноагентов".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html
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россия, москва, иноагент
Блогера Потапенко* оштрафовали на 30 тысяч рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал блогера Потапенко на 30 тысяч рублей
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей российского блогера и предпринимателя Дмитрия Потапенко* (признан в РФ иноагентом) за распространение в сети материалов без указания иноагентского статуса, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Потапенко* Дмитрий Валерьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного пунктом 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Судом назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Потапенко* внесли в реестр иностранных агентов в январе текущего года. Как отмечали в Минюсте, он "был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой политике. Он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений иноагентов".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.